Windows 11 офіційно: безкоштовна, легка та просунута

Корпорація Microsoft провела презентацію Windows 11 і назвала терміни виходу нової операційної системи. Трансляція доступна на сайті компанії.





Головна візуальна відмінність нової операційної системи – центрування кнопки «Пуск» на панелі задач. У всіх попередніх версіях ОС стартова кнопка розташовувалася строго зліва. За словами представників компанії, подібне розташування більш адаптовано для користувачів сучасних комп’ютерів і мобільних пристроїв, на зразок планшетів.

В цілому інтерфейс системи став легше, однак через мінорні косметичні оновлення в ході підтримки Windows 10 користувачі навряд чи помітили радикальний редизайн. У компанії остаточно поховали «живі плитки», округлили кути вікон, зробили велику частину елементів інтерфейсу напівпрозорими і спрощеними.

Нові вікна

Актуальне оновлення для системи розроблялося паралельно з Windows 10X – спеціальною версією ОС. Спершу в Microsoft збиралися створити окремий продукт для комп’ютерів з двома екранами, потім поміняли концепцію і почали працювати над системою для слабких ПК. В результаті проект закрили, а Windows 11 отримала ряд функцій, призначених для невийшовшої ОС.

Одна з найголовніших – функція автоматичного розташування вікон Snap Layouts. При натисканні на спеціальну кнопку користувач зможе розмістити вікна на робочому столі вибравши один з декількох патернів. Що характерно, формат розташування програм – як на одному, так і на кількох моніторах – зберігається при виключенні ПК.

Згідно з новою концепцією Microsoft, велика увага приділяється іграм. Так, Windows 11 навчилася автоматично визначати HDR-контент і запускати розширений динамічний діапазон. Також завдяки технології Direct Storage ігри будуть більш оперативно переноситися з бібліотеки і завантажуватися на комп’ютер.

З’явилися віджети і Android-додатки

У Windows 11 остаточно будуть видалені застарілі версії браузерів. Новий Edge в цілому не сильно відрізняється від попередніх версій програми, проте отримав ряд нововведень, на зразок пошуку по вкладках.

Віджети на Windows – функція, яка з’явилася ще в Vista, після чого зникла. Віджети не тільки є інформативними елементами системи (наприклад, з погодою або календарем), а й інтерактивними. Через них можна взаємодіяти з певними послугами – наприклад, дивитися відео і навіть купувати фільми.

Також на ОС офіційно прийшли додатки з Android. Схожу опцію надають конкуренти з Apple , проте нативні додатки для iOS поки що працюють лише на стаціонарних пристроях з ARM-процесорами.

Система стала легше

На презентації знайшли час і для стандартних компліментів. Творці Windows 11 заявили, що свіжа ОС стала швидше, оптимізованіше, актуальніше. Нова ОС нібито займає на 40 відсотків менше місця на диску, ніж попередня. Система була розроблена в якості мультиплатформеної і повинна виглядати однаково як на стаціонарних, так і на мобільних пристроях. За словами Microsoft, система адаптується і змінюється в залежності від платформи.

Наприклад, на планшетах в 11-й можна активно використовувати жести, вводити текст і графічні елементи за допомогою стилуса, а також управляти системою – в тому числі, працювати з редакторами – за допомогою голосу.

Вихід нової операційної системи буде поступовим. В кінці червня ОС отримають учасники програми бета-тестування, потім її крок за кроком до кінця року будуть розгортати на комп’ютерах звичайних користувачів. Оновлення до 11-ї для власників ліцензій Windows 10 буде безкоштовним.