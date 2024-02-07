Mozilla запустила платний сервіс для захисту особистих даних

Mozilla представила новий сервіс під назвою Monitor Plus, покликаний вирішити частину проблем із конфіденційністю особистих даних інтернет-користувачів. За заявою розробників, він може “врятувати” персональну інформацію від різних компаній, що промишляють її продажем. Щоправда, за це доведеться заплатити.

Згідно з описом, Mozilla Monitor Plus автоматично сканує брокерські сайти, які збирають і продають персональні дані користувачів. Виявивши інформацію про передплатника, сервіс автоматично подає заявку на її видалення. За словами розробників, процес зазвичай займає від 7 до 14 днів, хоча в деяких випадках достатньо однієї години.

Вартість підписки на Monitor Plus становить $14 на місяць або $108 за рік (доступна не у всіх країнах). При цьому для використання сервісу наявність браузера Firefox не обов’язкова. Щоб Monitor Plus почав працювати, необхідно зареєструватися, ввівши свої дані – представники Mozilla стверджують, що вся передана інформація залишиться зашифрованою.