Android 15 зробить смартфони більш схожими на ПК з Windows

Android 15 принесе значні поліпшення режиму робочого столу. Google доопрацює функціонал вікон, зробивши його більш зручним і практичним.

У режимі робочого столу вікна додатків матимуть невелику ручку, під час натискання на яку відкриватиметься меню. Меню міститиме назву та іконку додатка, а також три кнопки для розгортання вікна на весь екран, поділу екрана і переведення в режим вільного вікна.

У режимі вільного вікна додаток матиме заголовок із назвою та іконкою, випадаюче меню для зміни режиму вікна, кнопку максимізації та кнопку закриття. Вікно можна вільно переміщати та змінювати його розмір.

Під час зміни розміру вікна його вміст тимчасово приховується, щоб було зручніше бачити його. Вікна можна перетягувати до лівого або правого краю екрана, щоб зафіксувати їх на цій половині.

Якщо його розгорнути на весь екран, то вікно можна перетягнути за ручку вгорі, щоб швидко перевести в режим вільного вікна або розділеного екрана.

Нові функції режиму робочого столу в Android 15 зроблять його більш схожим на інтерфейс ПК, що дасть змогу користувачам ефективніше працювати з планшетами і хромбуками.