Російських блогерів вирішили безкоштовно перевчити на робочі спеціальності

З такою ініціативою виступив російський виробник будматеріалів “Техноніколь”. Програма навчання на виробничих робітників для блогерів із РФ вже запущена.





Навчання безкоштовне. Після його проходження блогерам вручають дипломи про середню спеціальну освіту. Потім можна спокійно йти працювати на заводи та фабрики. Причина запуску такої програми — багато блогерів втратили дохід через західні санкції та блокування іноземних соціальних мереж у РФ.

Навчатися пропонується у будівельній академії «Техноніколь» або у навчальних центрах при заводах напряму «Бітумні матеріали». Ким можуть стати блогери? Список професій:

Апаратник на просочувальних агрегатах;

Оператор вузла посипання та охолодження;

Машиніст розфасувально-пакувальної машини;

Намотувач рулонів;

Оператор турбозмішувача/оператор з приготування бітумно-полімерної суміші;

Вершник-розливник;

Укладач-пакувальник;

Оператор розмотувального верстата.

Навчитися можна в одному з 19 міст Росії. Якою буде зарплата? Поки не уточнюється.

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