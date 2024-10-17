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На картах Google Maps знайшли загадкові “двері” в Антарктиді

GSMinfo17.10.2024
Антарктичний айсберг A23a

У мережі обговорюють «дверний отвір» у льодах Антарктиди. Його помітили користувачі, які люблять роздивлятися різні місця нашої планети на картах у Google Maps.

За даними Daily Mail, таємнича знахідка розташована на південний схід від японської станції Сева. Відкриття розбурхало користувачів і породило низку сумнівних теорій в інтернеті. Одні порівнюють «двері» з шатлом із «Зоряного шляху». Інші жартують, що це вхід у лігво Бігфута, також відомого як снігова людина.

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Існує думка, що на кадрі поблискують «зірвані двері від літака Boeing». Щоправда, як вони туди потрапили, автор цієї теорії не уточнює.

Учені теж узяли участь в обговоренні. Професор гляціології в Університеті Ньюкасла Бетан Девіс після вивчення місцевості за координатами в Google Earth Pro заявила, що на фото немає нічого містичного. Те, що користувачі прийняли за «двері», – це всього лише айсберг.

«Знахідка розташована в районі нерухомого морського льоду в Східній Антарктиді, недалеко від узбережжя. Там є низка островів і загалом досить мілко. Це айсберг, який сів на мілину, застряг і тепер тане на місці. У цьому районі можна побачити багато інших айсбергів», – каже експерт.

Професор Мартін Зігерт, співдиректор Інституту Грентема, погодився з професором Девіс. «Це просто потік льоду навколо твердої підльодовикової перешкоди, на який також впливають танення, повторне замерзання льоду і катабатичні вітри», – пояснює фахівець.

Вулканолог з Університету Лестера Джон Смеллі теж розглянув зображення із загадковим об’єктом. «Мені здається, що через танення льоду на поверхню вийшов короткий скелястий хребет. Він утворює вершину «дверей». І є два паралельних снігових хвости, що виступають паралельно, які утворюють боки «дверей». Я майже впевнений, що це просто природне явище, і хвилюватися тут нема про що», – підсумовує вчений.

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GSMinfo17.10.2024
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