На картах Google Maps знайшли загадкові “двері” в Антарктиді

У мережі обговорюють «дверний отвір» у льодах Антарктиди. Його помітили користувачі, які люблять роздивлятися різні місця нашої планети на картах у Google Maps.

За даними Daily Mail, таємнича знахідка розташована на південний схід від японської станції Сева. Відкриття розбурхало користувачів і породило низку сумнівних теорій в інтернеті. Одні порівнюють «двері» з шатлом із «Зоряного шляху». Інші жартують, що це вхід у лігво Бігфута, також відомого як снігова людина.

Існує думка, що на кадрі поблискують «зірвані двері від літака Boeing». Щоправда, як вони туди потрапили, автор цієї теорії не уточнює.

Учені теж узяли участь в обговоренні. Професор гляціології в Університеті Ньюкасла Бетан Девіс після вивчення місцевості за координатами в Google Earth Pro заявила, що на фото немає нічого містичного. Те, що користувачі прийняли за «двері», – це всього лише айсберг.

«Знахідка розташована в районі нерухомого морського льоду в Східній Антарктиді, недалеко від узбережжя. Там є низка островів і загалом досить мілко. Це айсберг, який сів на мілину, застряг і тепер тане на місці. У цьому районі можна побачити багато інших айсбергів», – каже експерт.

Професор Мартін Зігерт, співдиректор Інституту Грентема, погодився з професором Девіс. «Це просто потік льоду навколо твердої підльодовикової перешкоди, на який також впливають танення, повторне замерзання льоду і катабатичні вітри», – пояснює фахівець.

Вулканолог з Університету Лестера Джон Смеллі теж розглянув зображення із загадковим об’єктом. «Мені здається, що через танення льоду на поверхню вийшов короткий скелястий хребет. Він утворює вершину «дверей». І є два паралельних снігових хвости, що виступають паралельно, які утворюють боки «дверей». Я майже впевнений, що це просто природне явище, і хвилюватися тут нема про що», – підсумовує вчений.