Названа настройка в смартфоні, яку варто відключити

Як повідомляють експерти з кібербезпеки, “відмовитися слід від текстових повідомлень з важливими даними. ” У повідомленнях на смартфоні може приходити зовсім різноманітна конфіденційна інформація: баланс банківського рахунку, частина ділового листування, суто особисті повідомлення і так далі. Існує ризик того, що цю інформацію побачить той, кому вона не призначена, в тому числі і зловмисник ” , – повідомив експерт з кібербезпеки в “Лабораторії Касперського “Віктор Чебишев.





У зв’язку з цим фахівець порекомендував відключити відображення тексту в повідомленнях. Щоб зробити це на iPhone слід знайти в налаштуваннях додаток, який може відправляти конфіденційну інформацію, вибрати його і натиснути на пункт “Повідомлення” – “Показ мініатюр” і торкнутися на “Без блокування”.

У смартфонах на базі Android зробити це можна переходячи за наступними пунктами в настройках: “Налаштування” – “Екран блокування” – “Сповіщення”-” Тільки значки”.