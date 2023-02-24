Microsoft випадково розіслала Windows 11 на слабкі ПК, які ледве “тягнуть” з Windows 10

Користувачі комп’ютерів почали нарікати на нав’язливі повноекранні банери з рекомендацією оновитися до Windows 11, хоча їх ПК фізично не можуть запустити нову ОС від Microsoft . Про це повідомляє видання Windows Central.

Банер з’являється відразу після запуску Windows. Він перекриває весь робочий стіл і його можна закрити лише виконавши чотири дії. У випадку, якщо користувач приймає пропозицію про оновлення, Windows 11 очікувано не встановлюється, але банер при цьому не закривається.

Для встановлення Windows 11 потрібно ПК з мінімум 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ вільної пам’яті, графічною картою з підтримкою DirectX 12 та двоядерними 64-бітними процесором із частотою 1 ГГц і більше. При цьому, за даними Windows Central, Microsoft розсилає рекомендації щодо встановлення нової ОС на ПК з 2 ГБ ОЗП та одноядерними процесорами, які «ледве справляються з Windows 10».

Чим викликано помилкове розсилання дратівливої ​​реклами Windows 11, не повідомляється.