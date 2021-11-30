Експерти розповіли, коли і для чого смартфони отримають камери на 200 МП

Чи пам’ятаєте ви загальне здивування, коли Samsung показала нам 108-мегапіксельний датчик, призначений для смартфонів? Таке число – думали багато – говорить про потенційно високу якість фото! Правда, в цьому, звичайно, є, як і маркетинг.





Навіть незважаючи на вміння датчиків з’єднувати дев’ять сусідніх пікселів в один, наблизитися до датчиків із фізично великим розміром пікселя їм важко. Більш того, датчик з великою роздільною здатністю часто менше датчика з низькою роздільною здатністю. З виходом 50-ти мегапіксельного сенсора Samsung ISOCELL GN1 ситуація почала змінюватися – він і сам немаленький, і роздільну здатність видає високу, і піксель має більший у своєму розпорядженні.

200 мегапікселів – вже реальність?

Враховуючи те, що знімки, зроблені саме в деталізованому режимі (у високій роздільній здатності), важать іноді по 50-60 мегабайт, то страшно уявити вагу фото в роздільній здатності 200 МП. Мобільний сенсор з 200 млн. пікселів існує, і створила його, що не дивно, Samsung.

У найближчому майбутньому ми побачимо смартфони саме з такою камерою – у цьому немає жодних сумнівів. Samsung вже встигла презентувати сенсор ISOCELL HP1 – двохсот мегапіксельного “монстра”. Ситуація виглядає не такою лякаючою: його розмір досить великий – 1/1.22″ , але для цього довелося пожертвувати розміром пікселя, який становить 0.64 мкм.

Але в ньому це – далеко не найцікавіше. Як і будь-який інший сучасний сенсор, HP1 підтримує об’єднання пікселів (біннінг) для збільшення їх розміру. Для такої кількості мегапікселів передбачено відразу два варіанти бінінгу – 2×2 і 4×4:

у першому випадку чотири сусідні пікселі будуть об’єднуватися в один, і на виході ми отримаємо роздільну здатність 50 МП (200/4) зі збільшеним розміром пікселя до 1.28 мкм (0.64 x 2); такий режим може підійти для денної зйомки;

у другому випадку в один великий піксель об’єднуватимуться вже 16 (!) сусідніх пікселів, видаючи роздільну здатність 12.5 МП (200/16) і розмір пікселя 2.56 мкм (0.64 x 4); цей режим допоможе розкрити камеру при недостатньому освітленні.

На папері все виглядає чудово: 200 мегапікселів забезпечать високу деталізацію, а для тих, кому вона не потрібна, можуть бути передбачені дві інші роздільні здатності – 50 і 12.5 МП. Здебільшого, це той самий маркетинг, до якого ми давно звикли: ніякої революції 108-ми мегапіксельні датчики свого часу не зробили, обмежившись лише бінінгом і, зважаючи на все, з приходом нового сенсора нас чекає та ж історія – багато деталей і мало різкості, або навпаки.

Люди часто не розуміють, навіщо потрібна висока роздільна здатність, і наївно припускають, що велика кількість мегапікселів апріорі дорівнює високій якості знімків. При цьому продовжуючи знімати в 12-ти мегапікселях. Великі числа досі добре продаються.

Висока роздільна здатність – не “панацея”

На нашу думку, сама по собі висока роздільна здатність фото – нішева можливість, по-справжньому потрібна в окремих випадках . Інстаграму, Фейсбуку та іншим соцмережам байдуже, фотографію якої роздільної здатності ви завантажите на їх сервера – вони стиснуть її так, що від початкової деталізації не залишиться і сліду (якщо ви тільки не передаєте фото саме у вигляді файлу). А розміщення фотографій у соцмережах, як ви знаєте – один з найпопулярніших видів їх використання.

Торкнулися ми тільки верхівки айсберга, але й цього достатньо для зразкового розуміння роботи камер у смартфоні – з цим, гадаємо, все зрозуміло. Але ось що невідомо, так це виробник, який першим використає сенсор з роздільною здатністю 200 МП у своєму смартфоні.

Xiaomi – не перша?

Ще влітку нинішнього року в мережі гуляли чутки про те, що камера Xiaomi 12 Ultra буде заснована саме на сенсорі Samsung ISOCELL HP1 – таким чином смартфон китайської компанії повинен був стати першовідкривачем “нової епохи” мобільних камер.

Але у двері постукала Motorola-Lenovo (що, в принципі, одне й те саме), і тепер вже всі говорять про смартфон Moto як про першого власника такої камери – про це повідомив інсайдер Ice Universe. Цікаво навіть не те, що першою цього разу може стати не Xiaomi, а те, яку позицію може зайняти Samsung.

Джерело: Twitter @UniverseIce

Не здивуємось, якщо компанія просто вирішила випробувати власну технологію на продуктах інших компаній, щоб вирішити, чи потрібно застосовувати її у своїх смартфонах. За повідомленням того ж джерела, Samsung планує перейти до використання таких сенсорів тільки до 2023 року – тоді точно стане ясно, чи почалася нова ера, або ж стався “пшик”. Але все це поки що чутки, адже з іншого боку досить дивно дивитися на те, як Samsung віддає право на первісне використання власної технології комусь іншому.