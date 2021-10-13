Експерти розповіли, що таке полегшені сервіси Google і чи потрібні вони вам
Ще в 2017 році найбільший пошуковик світу представив близько десятка полегшених версій сервісів Google, призначених для бюджетних і надбюджетних смартфонів з невисокою продуктивністю. Поговоримо про те, що являють собою ці програми та чи дійсно вони потрібні.
Програми спочатку розроблялися під лайт-версію мобільної операційної системи Android Go і відрізнялися низькими вимогами до апаратних ресурсів. Так, якщо повнорозмірний пошуковик Google займає на накопичувачі більше 300 Мбайт, «урізана» версія Go – менше 30 Мбайт. Google Maps Go займає в сховищі в 15 разів менше місця, ніж повнорозмірний реліз карт. Вимоги до ОЗП також набагато нижче – приблизно в 15 разів.
Полегшений пошуковик Google Go в 2017-2019 роках працював тільки під Android Go. У серпні 2019 року в магазині Google Play з’явився реліз додатка під повнорозмірний Android версії 5.0 або вище. Має сенс перейти на лайт-версію сервісу в тому випадку, якщо на вашому смартфоні мало пам’яті або у вас дуже повільне інтернет-з’єднання.
Для відключення стандартного пошуку може знадобитися root-доступ і стороннє ПЗ, наприклад, ADB AppControl – безкоштовна утиліта під Windows, що дозволяє управляти файлами на смартфоні через USB або Wi-Fi.
Недоліки полегшених сервісів
Крім переваг, у полегшених сервісів є ряд типових недоліків:
- Підтримується скромніший набір функцій. Це стосується і лайт-версій ПЗ від сторонніх розробників. Так, в «урізаному» клієнті YouTube можна ставити лайки і писати коментарі.
- Частина служб працює тільки під Android Go. Для заміни повнофункціонального релізу на полегшену версію операційної системи можуть знадобитися права root, сторонні програми і певні технічні навички.
- Не всі програми є в Play Market. Частина з них доступні для завантаження лише з сумнівних ресурсів і у вигляді файлів APK, що несе певні ризики.
- Android Go 8-10 версії не оновлюється до 11 релізу.
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