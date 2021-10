Експерти розповіли, що таке полегшені сервіси Google і чи потрібні вони вам

Ще в 2017 році найбільший пошуковик світу представив близько десятка полегшених версій сервісів Google, призначених для бюджетних і надбюджетних смартфонів з невисокою продуктивністю. Поговоримо про те, що являють собою ці програми та чи дійсно вони потрібні.





Програми спочатку розроблялися під лайт-версію мобільної операційної системи Android Go і відрізнялися низькими вимогами до апаратних ресурсів. Так, якщо повнорозмірний пошуковик Google займає на накопичувачі більше 300 Мбайт, «урізана» версія Go – менше 30 Мбайт. Google Maps Go займає в сховищі в 15 разів менше місця, ніж повнорозмірний реліз карт. Вимоги до ОЗП також набагато нижче – приблизно в 15 разів.

Полегшений пошуковик Google Go в 2017-2019 роках працював тільки під Android Go. У серпні 2019 року в магазині Google Play з’явився реліз додатка під повнорозмірний Android версії 5.0 або вище. Має сенс перейти на лайт-версію сервісу в тому випадку, якщо на вашому смартфоні мало пам’яті або у вас дуже повільне інтернет-з’єднання.

Для відключення стандартного пошуку може знадобитися root-доступ і стороннє ПЗ, наприклад, ADB AppControl – безкоштовна утиліта під Windows, що дозволяє управляти файлами на смартфоні через USB або Wi-Fi.

Недоліки полегшених сервісів

Крім переваг, у полегшених сервісів є ряд типових недоліків: