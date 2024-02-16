Глава Google використовує понад 20 смартфонів

Яким смартфоном користується голова однієї з найдорожчих компаній світу, яка випускає власні телефони? Якщо ви відповісте Pixel, то будете неправі. Щонайменше не повною мірою, оскільки це, ймовірно, лише один із безлічі пристроїв.

Нещодавно під час інтерв’ю у Сундара Пічаї, генерального директора Google, запитали про його особистий смартфон. На це запитання він раптово відповів, що одночасно користується більш ніж 20 (двадцятьма) різними апаратами.

За словами Пічаї, будучи главою Google, він має бути впевнений, що продукти компанії добре працюють на різних пристроях. Він не став уточнювати, які саме моделі є в його розпорядженні. І незрозуміло, чи користується він усіма гаджетами на щоденній основі, або ж у нього є основний апарат, а решта служать лише в ролі резервних, коли потрібно перевірити працездатність якоїсь функції.

На запитання про те, скільки часу проводять за екраном його діти, глава Google відповів, що важливо встановлювати особисті обмеження, а не суворі правила. Він також розповів, що не надто часто змінює паролі, але замість цього покладається на двофакторну аутентифікацію для захисту особистих даних.