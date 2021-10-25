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Названо додаток для iPhone, який краще видалити зі смартфону

25.10.2021
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Дослідники безпеки заявили, що користувачам iOS слід видалити один додаток. Він постійно збирає дані пристрою, навіть якщо відмовитися від цього. Причому додаток дуже популярний.


Мова про Facebook. Дослідники говорять, що додаток найбільшої соцмережі продовжує збирати дані про місцезнаходження, використовуючи метадані з фотографій і IP-адрес. При цьому Facebook визнає, що збирає інформацію таким чином.

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Крім того, за словами фахівців, Facebook використовує акселерометр на iPhone для відстеження рухів користувача. Так компанія може визначати вашу поведінку і дії протягом дня. Зокрема, акселерометр може допомогти визначити, лежить користувач, сидить або йде під час використання програми.

Стверджується, що відключити ці опції стеження неможливо. При цьому дана проблема стосується не тільки додатку соцмережі, але і інших сервісів Facebook – Instagram і WhatsApp.

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25.10.2021
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