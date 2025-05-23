Windows 11 отримала “ШІ” функції: як спробувати

У тестових збірках Windows 11 з’явилися нові функції штучного інтелекту для «Провідника». Всі вони доступні через розширене контекстне меню ПКМ: видалити фон на знімках, скласти короткий резюме текстового файлу і виконати інші «нейромережеві» операції можна прямо з файлового менеджера.

Нововведення з’явилося в збірках ОС, опублікованих на каналах Dev і Beta. «Швидкі» функції ШІ поділяються на два види: для перетворення зображень і роботи з текстовими файлами. Якщо клацнути правою кнопкою миші на зображенні формату JPG, JPEG або PNG, «Провідник» дозволить в один клік розмити або видалити фон зображення, а також безшовно видалити об’єкти за допомогою Paint.

Текстові операції (виділення тез і створення витягів типу «питання-відповідь») можна проводити над файлами у форматі DOCX, PDF і PPTX. Перша функція поки що доступна тільки тим користувачам, у яких є сховище OneDrive або SharePoint з передплатою Microsoft 365 Copilot, а друга — за наявності корпоративного облікового запису.

Випробувати нові функції можна за допомогою утиліти ViVeTool (ідентифікатори 54792954 і 55345819).