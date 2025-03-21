На Windows 10 автоматично встановлюється оновлення, яке уповільнює пристрій

Сьогодні проблеми з оновленнями Windows 10 досить рідкісні, оскільки апдейти виходять не часто. Тим дивніше виглядають повідомлення про помилки, які викликає березневе оновлення KB5053606.

На сайті Reddit є кілька постів, автори яких стверджують, що апдейт встановлюється навіть у тому разі, якщо оновлення вимкнено. Як вважають автори ресурсу Windows Latest, така поведінка, можливо, пов’язана з тим, що KB5053606 містить досить важливі виправлення безпеки.

У деяких випадках процес установлення закінчується помилками, включно з 0x80070020. Іноді саме встановлення може зайняти кілька годин. Є повідомлення, у тексті яких ідеться про скидання налаштувань персоналізації робочого столу і зникнення іконок з панелі завдань після успішного оновлення. Частина користувачів написала про те, що апдейт знижує швидкість роботи операційної системи.

Важливо зазначити, що це обов’язкове оновлення, тому воно буде автоматично завантажене і встановлене на пристрій.