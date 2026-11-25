Microsoft оновила список застарілих функцій Windows 11, і цього разу йдеться не про нововведення, а про прибирання. Під скорочення потрапили підтримка протоколу MTP через Bluetooth і окремий застосунок родинної безпеки Microsoft Family Safety для Windows.

MTP (Media Transfer Protocol) використовують для доступу до файлів на смартфонах, цифрових камерах і портативних плеєрах. Завдяки йому можна переглядати вміст підключеного пристрою, отримувати інформацію про медіафайли та синхронізувати медіатеки. Бездротовий варіант протоколу з часом зникне із системи, а для роботи з файлами через MTP компанія радить підключати пристрої кабелем USB. Точних термінів Microsoft не називає.

Звичайне надсилання файлів через Bluetooth нікуди не дінеться, оскільки для нього Windows використовує інший профіль, Object Push Profile (OPP). Тож більшість користувачів зміни навіть не помітять. Обмінюватися файлами з телефоном зручніше через USB або застосунок «Зв’язок із телефоном», а швидкість MTP через Bluetooth і так була мізерною.

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Друга зміна стосується батьківського контролю. Застосунок Microsoft Family Safety для Windows поступово зникне з операційної системи та Microsoft Store до кінця 2027 року. Сам сервіс продовжить працювати, просто керувати родинними налаштуваннями доведеться через мобільний застосунок Microsoft Family Safety або вебверсію.

Варто пам’ятати, що статус «застаріла» не означає миттєвого видалення. Обидві функції поки працюють на наявних системах, а прибрати їх Microsoft планує в майбутніх оновленнях Windows 11.