Softnews

На Росії заблоковано ресурс “Google Новини”

24.03.2022
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google news

Рішення ж було ухвалено Генпрокуратурою Росії. Блокування відбувається на рівні порталу news.google.com. За даними ресурсу Globalcheck, Google Новини дійсно не працюють на території всієї Російської Федерації.


Представники «Google Новин» коментарів щодо блокування не дають.

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Чи вплине блокування news.google.com на інші сервіси Google? Вже вплинулу. Сайт фірмового магазину програм Google Play для операційної системи Android також недоступний для жителів Російської Федерації. Що стосується YouTube, Google Docs та пошуковика Google, то вони поки що працюють без проблем. Немає проблем і із завантаженням та оновленням програм через фірмове ПЗ на смартфонах та планшетах під керуванням Android.

Нагадаємо, що 3 березня Google заблокувала можливість розміщення рекламних оголошень для росіян. Це стосується як оголошень Adsense, так і реклами на YouTube. Монетизації для відеоблогів із РФ також відключено.

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24.03.2022
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