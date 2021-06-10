5 ознак шкідливих гіперпосилань, за якими небезпечно переходити в інтернеті

Кожен день будь-який користувач інтернету переходить за посиланнями. Без посилань інтернетом користуватися було б просто неможливо. Але вони бувають безпечні і шкідливі. Давайте розглянемо ознаки хорошого і поганого посилання.





Почнемо з потенційно небезпечних посилань:

1. Якщо посилання отримане від незнайомого відправника

Через будь-який канал: пошта, месенджер, смс, соціальна мережа. Вважайте, що таке посилання вже потенційно небезпечне і не варто на нього переходити. Так, щоб заразити свій пристрій вірусом потрібно буде щось запустити або встановити, однак небезпека тут така:

– Посилання може зберегтися в історії. Потім хтось із користувачів вашого пристрою перейде по ньому, відбудеться завантаження програми і хтось через незнання натисне на встановлення або запуск;

– Ви самі на нього пізніше перейдете, не помітите і запустіть отриманий вірус.

Висновок: просто не переходіть за посиланнями з незнайомих місць. Особливо небезпечні посилання з SMS повідомлень: як правило, їх розсилають масово в надії на те, що хтось перейде і встановить собі шкідливий додаток.

2. Дивне посилання від знайомого абонента.

Наприклад, у вас є родич. З яким ви спілкуєтеся раз в півроку у WhatsApp. І тут до вас від нього прилітає посилання:

Ви вважаєте, що вам надіслав повідомлення ваш родич, завантажуєте programm.exe, встановлюєте. А там вірус.

Висновок: прийшло посилання від знайомого абонента з проханням щось зробити? Краще передзвоніть абоненту і уточніть, чи відправляв він посилання. У 99% ваш співрозмовник був зламаний.

3. Протокол посилання відрізняється від http або https

Класичне веб-посилання починається з протоколу http або https (захищене з’єднання).

https://gsminfo.com.ua – приклад класичного посилання

Крім цих двох протоколів, існують ще кілька сотень загальноприйнятих і екзотичних протоколів, які можуть відкривати будь-які програми (наприклад, Telegram). Якщо вам не відомий протокол URL, то краще по такому посиланню не переходити.

Щоб побачити посилання перед переходом, досить піднести до нього курсор миші. У смартфоні складніше, проте можна скопіювати підозріле посилання і подивитися на нього в будь-якому текстовому редакторі.

Також варто придивитися в кінець посилання.

https://……..exe – виконуваний файл. Якщо ви перейшовши по такому посиланню, випадково його запустите, то можете підчепити вірус. Також побоюватися варто .bat, .exe, .bin.

https://……..file.apk – виконуваний файл для Android: запустивши його ви запуустите встановлення програми.

4. Короткі посилання (bit.ly, tinyurl.com, ow.ly, redir.ec)

Суть їх у тому, що наприклад ось посилання на публікацію на нашому сайті: https://gsminfo.com.ua/46355-nova-poshta-vidpovila-chomu-upakovka-mozhe-buty-dorozhche-posylky.html

Довге? Проте зрозуміло, про що в ній буде йти мова, якщо перевести транслітерацію: «Нова Пошта відповіла, чому упакування може бути дорожче посилки». Якщо ж це посилання скоротити, то буде так: tinyurl.com/whs8z288. Відкриється те ж саме, але за URL адресою зрозуміти не можна що.

Також потенційна небезпека в тому, що ми не знаємо який контент відкриється після відвідування. Раптом він налякає вас або шокує? Подібними сервісами власники сайтів користуються в 2х випадках: порахувати кількість переходів і скоротити довгу URL адресу.

Висновок: за коротким посиланням може ховатися будь-який контент – в цьому і є небезпека.

5. Клікбейтне посилання

Зазвичай, такі посилання можна зустріти на сайтах ЗМІ.

Текст посилання буде максимально привабливим для переходу. Однак, після переходу по такому посиланню в 90% випадках ви просто втратите час. Бажаючи замовити собі «засіб для лікування всіх суглобів за 3 копійки», можете наштовхнутися на шокуючий і непотрібний контент або ж взагалі стати жертвою шахраїв. Не втрачайте час! Текст посилання теж важливий.

Висновок

Щоб заразитися вірусом недостатньо перейти за посиланням. Потрібно ще зробити якусь дію: підтвердити встановлення програми / розширення для браузера / запустити файл. Однак, це може статися випадково. Ви натиснете машинально. І все. Спіймали вірус. Звичайно, сучасна операційна система надійно захищена, але все одно лазівки завжди є!

До речі! Якщо ви користуєтеся Windows 7 (або попередніми версіями) і Android нижче 9-ї версії, то ризик заразитися вірусами великий: системи морально застаріли і більше не підтримуються.