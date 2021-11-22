З’явився спосіб знову бачити дизлайки на YouTube

У середині листопада Google вирішив відключити лічильники дизлайків під відео, чим викликав гнів користувачів з усіх куточків земної кулі. Воно й зрозуміло – за кількістю «пальців униз» легко було визначати фейки, клікбейт, шахраїв та просто неякісні відео від горе-блогерів. Наразі кількість дизів можуть бачити лише автори роликів, тому глядачам доводиться витрачати зайвий час на перегляд сумнівного контенту.





Вихід із неприємної ситуації знайдено. Розробник Дмитро Селіванов зробив розширення для браузера Return Youtube Dislike. Назва доповнення говорить сама за себе – невелика утиліта повертає лічильник дизлайків на його законне місце.

Наразі розширення бере дані з API YouTube, але 13 грудня доступ до сервісу буде офіційно закрито. Після цього розробник планує розраховувати співвідношення лайків і дизів з урахуванням реакцій користувачів розширення. Звичайно, цифри вийдуть не найточніші, але зрозуміти думку людей про те чи інше відео з них вийде.

Завантажити Return Youtube Dislike для браузера Firefox можна з офіційного магазину , а ось користувачам Google Chrome та інших браузерів на основі Chromium доведеться трохи зачикати – розширення ще не пройшло модерацію в магазині і поки встановити його можна лише вручну. Інструкція про те, як це зробити, є на офіційному сайті проекту.