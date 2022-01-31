Названо кращі програми для визначення номера на Android

Зараз практично кожному користувачеві надходить багато дзвінків від продавців будь-якого непотрібного товару. Також надзвичайно активізувалися телефонні шахраї. Як убезпечити себе від таких дзвінків? Для цього існує визначник номера на Андроїд як додаток.





Програми такого типу працюють постійно та для визначення конкретного номера використовують онлайн базу номерів. Якщо номера немає в списку, програма вивчає відгуки і шукає збіги в мережі. В результаті виходить визначити шахрайські номери.

Варто зауважити, що далеко не всі продукти справляються з такою роботою. У деяких дуже маленька база або недостатньо просунуті пошукові механізми. В результаті така програма виявляється ні на що не придатною.

У цьому матеріалі ми зібрали найкращі програми-визначники номера телефону, які можна знайти в Google Play. Ці програми допомагають суттєво полегшити життя користувачеві.

Localize.mobi

Localize.mobi – не програма, а сервіс, який допомагає відстежити будь-який телефон за номером. Це не визначник номера в звичному розумінні терміна, але завдяки йому ви зможете, наприклад, дізнатися про місце розташування набридливого спамера і таким чином убезпечити себе від шахрайства. У деяких ситуаціях цей спосіб може виявитися навіть кориснішим, ніж визначення номера.

Користуватись Localize.mobi дуже просто. Достатньо перейти на офіційний сайт сервісу та ввести номер телефону, який вам потрібно відстежити. На цей номер буде надіслано СМС із посиланням, і коли одержувач пройде по ньому, ви отримаєте інформацію про його місцезнаходження.

Текст повідомлення можна відредагувати у разі потреби, а сервіс повністю анонімний: одержувач не дізнається, хто надіслав йому запит. Localize.mobi працює з будь-якими телефонами у всіх країнах світу, тому можна без проблем відстежити місцезнаходження людини, яка знаходиться хоч в одному з вами місті, хоч у протилежній точці земної кулі.

Сервіс доступний російською мовою, а його системні вимоги лише в наявності браузера на вашому смартфоні.

Переваги:

Не потребує встановлення програми.

Охоплює весь світ.

Точно визначає місцезнаходження.

Дозволяє перевіряти необмежену кількість номерів.

Підтримує всі моделі телефонів та операторів.

Повністю конфіденційно.

Недоліки:

Немає безкоштовної версії.

Truecaller

Універсальна програма, що дозволяє ефективно відсікати спамерів та блокувати небажані номери телефонів. Має велику кількість налаштувань і навіть здатна записувати розмову користувача зі співрозмовником.

Для визначення спамерів використовується власна база даних, яка постійно поповнюється мільйонами користувачів у всьому світі. Отже, навіть якщо якогось номера в базі немає, ви легко можете його додати.

Є опція автоматичного блокування спаму у вигляді повідомлень від різноманітних агентів. Є можливість показувати фото користувача на весь екран. Є повноцінна підтримка 2 сім-карт.

Програма має платні версії. Вони включають запис телефонних розмов, а також деякі інші можливості. Однак для більшості користувачів цілком вистачить можливостей безкоштовної версії.

Переваги:

Автоматичне блокування спаму.

Використання власної бази даних.

Поповнення бази.

Запис розмов.

Підтримка 2 сім-карт.

Блокування небажаних номерів.

Потужні пошукові алгоритми.

Присутня російська, але відсутня українська.

Інтерфейс простий.

Приємне оформлення.

Недоліки:

Найцікавіші опції у платній версії.

Getcontact

Ще один непоганий додаток для визначення номера телефону та його блокування в разі чого. Визначення номера відбувається завдяки базі даних користувача. Програма швидко сканує, як такий номер підписаний в інших користувачів.

Небажані дзвінки можна блокувати. Також можна налаштувати фільтри (або створити власні) для автоматичного блокування різного спаму. Це дуже корисний функціонал, який стане в нагоді практично будь-якому користувачеві.

Варто зауважити, що без підключення до інтернету програма не може працювати. Адже база даних проглядається програмою в режимі онлайн. В інтерфейсі немає нічого складного. До того ж повністю підтримується тільки російська мова.

Перед використанням програми доведеться зареєструватися за допомогою номера телефону. У платній версії більше функцій. До того ж, відмічено, що оплачені версії краще відсікають спамерів і шахраїв.

Переваги:

Пошук бази даних онлайн.

База постійно оновлюється.

Потужний пошук.

Вбудовані фільтри.

Можливість створення фільтрів.

Автоматичне блокування.

Якісне визначення номера.

Існують додаткові опції.

Є простий інтерфейс.

Є російська мова, знову ж немає української.

Працює майже на будь-якому смартфоні.

Недоліки:

Платні версії працюють краще.

SyncME

Додаток включає інструменти для визначення номера, блокування спаму і моніторингу контактів. Пошук номерів здійснюється за базою користувача, що складається з 10000000 осіб.

Є дуже цікава опція пошуку за номером телефону. Використовується та сама база. Є своєрідний чорний список (корисно, якщо у вашому смартфоні його немає). Є вбудований календар із нагадуваннями про майбутні події.

Всі повідомлення можна всебічно налаштовувати. Крім дзвінків, програма вміє блокувати і SMS повідомлення від небажаних контактів. Існують спеціальні позначки для спамерських номерів. Тому можна одразу вносити їх у чорний список.

Звичайно, більшість корисного функціоналу доступна тільки в платній версії. Набір можливостей безкоштовного варіанту не такий великий. До того ж, є реклама. Тим не менш, працює програма дуже непогано.

Переваги:

Користувальницька база номерів;

Пошук за номером телефону;

Блокування небажаних дзвінків та повідомлень;

Вбудований чорний перелік;

Примітки для спамерських номерів;

Є вбудований календар;

Нагадування про події, що наближаються;

Вбудовані сповіщення;

Ненав’язливе оформлення;

Гранично простий інтерфейс.

Недоліки:

Безкоштовна версія дуже обмежена у можливостях.

Визначник та антиспам Eyecon

Програма призначена для отримання всієї можливої ​​інформації про номер, з якого надійшов дзвінок. Також можна перевірити, які дані можна знайти в мережі про контакти зі списку.

Є вбудований блокувальник дзвінків та повідомлень. Варто зауважити, що пошук даних та номерів здійснюється виключно за соціальними мережами. Жодної бази даних у додатку немає. Тож результат є не завжди.

Є синхронізація з Facebook та іншими схожими соцмережами. Працювати програма може лише за наявності швидкісного підключення до інтернету. Втім, практично всі подібні програми без інтернету працювати не вміють.

Сама утиліта абсолютно безкоштовна. Однак у ній є реклама. Щоб її прибрати, доведеться заплатити розробникам. Втім, на роботу програми наявність реклами не впливає.

Переваги:

Пошук у мережі інформації про номери.

Пошук інформації про контакти.

Блокування дзвінків та повідомлень.

Синхронізація із Facebook.

Робота з іншими соцмережами.

Програма безкоштовна.

У продукту є зрозумілий інтерфейс.

Не вимагає багато чого від смартфона.

Недоліки:

Дуже багато реклами.

Hiya

Програма, що використовує у своєму інтерфейсі виключно англійську мову. Включає блокувальник (чорний список), визначник номера, а також набір необхідних інструментів для роботи з контактами.

Продукт здатний перевіряти вміст повідомлень, що прийшли, на наявність шкідливих посилань. Також є можливість синхронізації з такими популярними соціальними мережами, як Facebook, для отримання необхідної інформації.

Програма позбавлена ​​будь-якого рекламного контенту і має дуже гарне оформлення. Інтерфейс також дуже простий. Проте, навіть російської немає. Присутній переклад трохи кривий.

Для роботи продукту потрібне швидкісне підключення до інтернету. Якщо швидкості буде недостатньо, то програма ідентифікуватиме номери з великими затримками. Тим не менш, додаток дуже цікавий.

Переваги:

Є вбудований блокувальник.

Синхронізація із соціальними мережами.

Перевірка вхідних SMS.

Визначення спамерів.

Швидка ідентифікація номера.

Цікаве оформлення.

Простий та зрозумілий інтерфейс.

Не потребує продуктивності від смартфона.

Працює практично скрізь.

Недоліки:

Потрібне високошвидкісне підключення до інтернету.

ВИСНОВОК

Отже, якщо вам набридли дзвінки від рекламників та спамерів, то просто встановіть одну з описаних вище програм на ваш смартфон. Ви зможете відразу розуміти, хто вам дзвонить і прийматимете рішення про блокування конкретного номера.

Більшість програм має фільтри для автоматичного блокування таких дзвінків. І це правильне рішення. Втім, найбільш вдалий продукт вибирати тільки вам. Адже не всі запропоновані нами варіанти підходять під конкретні завдання.

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