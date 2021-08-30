Цих нововведень від Xiaomi користувачі чекали дуже давно

Названо найпомітніші нововведення минулого тижня в додатках з тестових прошивок «MIUI 12.5 Enhanced» і «MIUI 13», в яких Xiaomi продовжують удосконалювати програмну складову своїх смартфонів.





Всі нові версії були протестовані на наших телефонах, а висновки ми зібрав для вас у вигляді коротких заміток. Сподіваємося такий підхід вам сподобається.

Cleaner (Очищення)

Постійні читачі знають, що в останніх версіях був серйозно покращений алгоритм пошуку системного кеша, а так само доданий пункт «Memory», що дозволяє отримати ще кілька сотень мегабайт для очищення.

У новій версії алгоритм знову отримав ряд покращень, так само була усунена помилка, при якій смартфон відмовлявся видаляти файловий кеш системних додатків, тому, якщо зіткнулися з подібним, рекомендуємо оновитися.

Безпека

Якщо після встановлення нової версії цього додатка зайти в «Activity Launcher» -> ввести в пошуковий рядок слово «boost» -> знайти рядок «Boost charging speed» і натиснути на нього, ви побачите нове меню:

Його суть (як ви вже зрозуміли) в можливості прискорити і без того швидку зарядку. Xiaomi описують цю функцію так:

Після включення MIUI буде віддавати більший пріоритет зарядці. Чим менше заряд акумулятора вашого смартфона, тим швидше він буде заряджатися.

Є можливість виставити автоматичне включення «посилення зарядки» при підключенні смартфона розрядженого до певного рівня до 120 Вт блоку (функція для флагманів).

На глобальних прошивках ця функція поки не працює, але вже в наступному оновленні буде доступна на багатьох моделях. Питання тільки в тому, чи варто використовувати її у повсякденному житті? Адже батарея природно буде сильніше нагріватися, а температура – головний ворог будь-якого акумулятора.

Галерея

Здавалося б у цьому оновленні немає нічого особливого, але якщо придивитися, можна помітити, що Xiaomi спростили додаток, прибравши з нього інструмент для редагування знімків (тепер встановлюється окремо).

Ми вважаємо що це вірне рішення, адже не кожен буде користуватися цим редактором, а завантаження всіляких фільтрів, налаштувань та інших інструментів, по-перше, витрачає інтернет, а по-друге, вони займають велику кількість пам’яті смартфона.

Віджет управління музикою

Одне з найбільш корисних нововведень за останні місяці (на наш погляд). Після установки нових версій програм «Трансляція» і «Плагін призначеного для користувача інтерфейсу системи» (меню управління гучністю), в шторці мого смартфона з’явилося меню, після натискання на яке активується новий віджет управління музикою.

Є можливість керувати гучністю, перегортати треки, а найголовніше, швидко перемикатися між підключеними до смартфону пристроями.

Відразу маємо сказати, що не дивлячись на всі спроби, нам так і не вдалося скласти список моделей, які підтримують це нововведення. На профільних форумах зустрічаємо дані, що у одного власника Poco X3 віджет встановився без проблем, а в іншого відмовлявся запускатися. Те ж саме було помічено на смартфонах Redmi і Mi, так що потрібно пробувати конкретно на вашому телефоні.

Так само нагадую, що в «Безпека», «Очищення» і «Галерея» відсутня українська і російська мови, оскільки це бета-версії з тестових прошивок.