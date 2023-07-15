Опубліковано електронний лист, який Стів Джобс надіслав перед смертю самому собі

Стів Джобс залишив незабутній слід у світі технологій, оскільки його інноваційний геній та революційне бачення змінили те, як ми взаємодіємо з мобільними пристроями у нашому повсякденному житті. Кар’єру Джобса обірвала невиліковна хвороба – після кількох місяців боротьби з агресивним раком підшлункової залози він помер у жовтні 2011 року.

Архів Стіва Джобса опублікував електронного листа, який голова Apple відправив самому собі у вересні 2010-го, за рік до смерті. На той час його здоров’я було особливо слабким після операції з пересадки печінки.

Цей лист вважається дуже потаємним, оскільки проливає світло на роздуми Джобса про його залежність, вдячність людям і глибоке кохання до решти людства. Ось точне розшифрування його змісту:

Я вирощую тільки малу частину їжі, що їм, але я не садив це насіння і не я про нього дбав. Я ношу одяг, який пошили інші люди. Я говорю мовою, яку не винаходив і не вдосконалював. Я користуюся математикою, яку не відкрив я. Мене захищають свободи та закони, які вигадав і прийняв не я. Жодних рішень щодо них я не виношу. Мною рухає музика, яку створив не я. Коли мені знадобилася медична допомога, я не міг допомогти собі вижити. Я не винайшов транзистор, мікропроцесор, об’єктно-орієнтоване програмування та більшість технологій, з якими я працюю. Я люблю і захоплююсь людським родом — і живими, і мертвими, — і моє життя та благополуччя повністю залежать від них. Надіслано з мого iPad.

Цей лист дає нам глибше розуміння мислення одного з найвпливовіших лідерів 21 століття. Навіть така геніальна людина розуміла, що її успіх був би неможливим без співпраці та підтримки інших людей.