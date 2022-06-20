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Джон Сноу повертається: HBO працює над продовженням «Гри престолів»

20.06.2022
1 хвилина на прочитання

Серіал «Гра престолів» закінчився понад три роки тому, але фанати сперечаються з приводу його фіналу і досі. Ймовірно, скоро вони матимуть нову тему для обговорення: з’явилася інформація про плани випустити продовження легендарного проекту. Головним героєм приквелу стане Джон Сноу.

До ролі “Короля півночі” повернеться Кіт Гарінгтон. Нагадаємо, що наприкінці 8 сезону його персонажа вигнали із Вестероса, Джон пішов за стіну, де він уже жив деякий час із вільним народом.

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Проект зараз знаходиться на стадії розробки, але остаточно не схвалений HBO, а без цього зйомки не почнуться. Сподіватимемося, що керівництво каналу все-таки дасть зелене світло серіалу і ми зможемо дізнатися, як склалася доля одного з головних героїв «Гри престолів». А може, глядачі навіть зустрінуть і інших персонажів оригінального серіалу. Хто знає. Тим часом, вже 21 серпня вийде перший спін-оф серіалу. «Будинок дракона» розповість про громадянську війну Таргарієнов – предків Деєнеріс, яка сталася за 100 років до подій, описаних у «Грі престолів».

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20.06.2022
1 хвилина на прочитання
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