Діти в небезпеці: черговий TikTok челендж виявився небезпечним для здоров’я

Лікарі звернули увагу на TikTok челлендж Milk Crate Challenge, попередивши користувачів про його небезпеку для здоров’я.





Про це повідомило News18.com. Концепція популярного челенджу в тому, що користувачам необхідно зняти на відео, як вони піднімаються по складеним один на одного у вигляді сходів картонним пакетам з-під молока. Оскільки конструкція, м’яко кажучи, не найбільш міцна, від авторів роликів потрібні навички балансування.

Лікарі ж, які помітили, набираючий популярність тренд, попередили користувачів соцмережі про те, що участь в такому челенджі – заняття травмонебезпечне. Хірург-ортопед Шон Ентоні (Shawn Anthony) розповів, що до нього вже зверталися жертви даного челенджу з вивихами плеча, розривами передньої хрестоподібної зв’язки і меніска, переломами зап’ясть і травмами спинного мозку.

Під впливом лікарів в адміністрації TikTok прийняли рішення заборонити Milk Crate Challenge.