Діти в небезпеці: черговий TikTok челендж виявився небезпечним для здоров’я
Мова про Milk Crate Challenge
Лікарі звернули увагу на TikTok челлендж Milk Crate Challenge, попередивши користувачів про його небезпеку для здоров’я.
Про це повідомило News18.com. Концепція популярного челенджу в тому, що користувачам необхідно зняти на відео, як вони піднімаються по складеним один на одного у вигляді сходів картонним пакетам з-під молока. Оскільки конструкція, м’яко кажучи, не найбільш міцна, від авторів роликів потрібні навички балансування.
Лікарі ж, які помітили, набираючий популярність тренд, попередили користувачів соцмережі про те, що участь в такому челенджі – заняття травмонебезпечне. Хірург-ортопед Шон Ентоні (Shawn Anthony) розповів, що до нього вже зверталися жертви даного челенджу з вивихами плеча, розривами передньої хрестоподібної зв’язки і меніска, переломами зап’ясть і травмами спинного мозку.
Під впливом лікарів в адміністрації TikTok прийняли рішення заборонити Milk Crate Challenge.
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