Оновлено:

Google дозволить людям відмовитися від стеження рекламодавців

Компанія Google вирішила почати питати у користувачів дозвіл на те, щоб програми відстежували їх рекламні ідентифікатори. Раніше такі ж заходи прийняла Apple для iOS.

НовиниSoftnews

Зараз на головній

Стало відомо, що в кінці 2021 року Google закриє доступ до рекламних ідентифікаторів, які дозволяють маркетологам відстежувати їх між додатками, для тих користувачів, які відмовилися від отримання реклами.


Компанія робить це, тому що хоче «надати користувачам більший контроль над своїми даними і допомогти підвищити безпеку і конфіденційність».

Експерти оцінюють це рішення Google як «новий удар по індустрії цифрової реклами з оборотом близько $ 400 млрд на рік». Також вони вважають, що компанія таким чином намагається конкурувати з Apple.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяСтало відомо, які гаджети можна брати в літак, а які ні в 2021 році
наступна статтяВизначено найпотужніший Android-смартфон
22,968Фанитак
508Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»