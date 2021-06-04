Google дозволить людям відмовитися від стеження рекламодавців

Стало відомо, що в кінці 2021 року Google закриє доступ до рекламних ідентифікаторів, які дозволяють маркетологам відстежувати їх між додатками, для тих користувачів, які відмовилися від отримання реклами.





Компанія робить це, тому що хоче «надати користувачам більший контроль над своїми даними і допомогти підвищити безпеку і конфіденційність».

Експерти оцінюють це рішення Google як «новий удар по індустрії цифрової реклами з оборотом близько $ 400 млрд на рік». Також вони вважають, що компанія таким чином намагається конкурувати з Apple.