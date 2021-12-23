Softnews

Google вперше перестав бути найпопулярнішим сайтом у світі

23.12.2021
1 хвилина на прочитання

Останні 10 років сайт Google.com займав перше місце у світі за кількістю відвідувачів. Але цього року його раптово посунули на другий рядок – новим королем став TikTok . Причому рік тому порівняно молодий відеосервіс займав лише 7-у позицію.


Ще на 1 місце в 2021 тимчасово виходив Ютуб, злетівши в топ з 6-7 рядки. Щоправда, це сталося лише на день, коли вдало співпали одразу кілька гучних подій. Відбувся Супербоул (фінал чемпіонату США з американського футболу), стався держпереворот у М’янмі, знятий на відео фітнес-блогером, і за кілька днів до цього Джефф Безос оголосив про звільнення з Амазон, що активно обсмоктували західні блогери.

Новини по темі

Ось так виглядає рейтинг основних сайтів інтернету, складений хостинг-провайдером Cloudflare. І для порівняння він же, але за 2020-й рік :

Щоправда, є нюанс: раніше головним вимірником інтернету був сервіс Alexa  від Amazon , який проіснував майже чверть століття. Але буквально кілька тижнів тому Амазон його закрив, і Cloudflare вирішив взяти цю роль на себе. Спосіб підрахунку у них трохи відрізняється: Alexa враховувала саме кількість відвідувань сайту, що фіксувалися за допомогою розширення для браузерів, тоді як Cloudflare рахунок кількість DNS- запитів до конкретного домену. DNS- запити у сайтів можуть відбуватися по-різному: наприклад, домен google.com оновлюється запити кожні 300 секунд, а домен tiktok.com– кожні 60 секунд, тобто будь-яка система буде вимагати домен тиктоку в середньому в 5 разів частіше. Так що за кількістю реальних відвідувань Google, все-таки, може залишатися вищим за Тікток.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
23.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

GPS

Експерти розповіли, як легко зробити фіктивне розташування (GPS) смартфона: для розваг чи уникнення відстеження

23.12.2021

В українському PlayStation Store стартував розпродаж на популярні ігри

23.12.2021
Samsung Galaxy S21

Samsung через Google довелося припинити оновлення Galaxy S21 до Android 12

22.12.2021
мобільний інтернет

З’явилась теорія, що інтернет “помер” ще 5 років тому: всюди лише боти

22.12.2021
Back to top button