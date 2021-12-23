Google вперше перестав бути найпопулярнішим сайтом у світі

Останні 10 років сайт Google.com займав перше місце у світі за кількістю відвідувачів. Але цього року його раптово посунули на другий рядок – новим королем став TikTok . Причому рік тому порівняно молодий відеосервіс займав лише 7-у позицію.





Ще на 1 місце в 2021 тимчасово виходив Ютуб, злетівши в топ з 6-7 рядки. Щоправда, це сталося лише на день, коли вдало співпали одразу кілька гучних подій. Відбувся Супербоул (фінал чемпіонату США з американського футболу), стався держпереворот у М’янмі, знятий на відео фітнес-блогером, і за кілька днів до цього Джефф Безос оголосив про звільнення з Амазон, що активно обсмоктували західні блогери.

Ось так виглядає рейтинг основних сайтів інтернету, складений хостинг-провайдером Cloudflare. І для порівняння він же, але за 2020-й рік :

Щоправда, є нюанс: раніше головним вимірником інтернету був сервіс Alexa від Amazon , який проіснував майже чверть століття. Але буквально кілька тижнів тому Амазон його закрив, і Cloudflare вирішив взяти цю роль на себе. Спосіб підрахунку у них трохи відрізняється: Alexa враховувала саме кількість відвідувань сайту, що фіксувалися за допомогою розширення для браузерів, тоді як Cloudflare рахунок кількість DNS- запитів до конкретного домену. DNS- запити у сайтів можуть відбуватися по-різному: наприклад, домен google.com оновлюється запити кожні 300 секунд, а домен tiktok.com– кожні 60 секунд, тобто будь-яка система буде вимагати домен тиктоку в середньому в 5 разів частіше. Так що за кількістю реальних відвідувань Google, все-таки, може залишатися вищим за Тікток.