Паролі українців опинилися у відкритому доступі в інтернеті

Інформація про логіни і паролі більш ніж мільйона українських користувачів інтернету опинилися у відкритому доступі в Мережі.





Про це йдеться в заяві аналітичної компанії Bi.Zone. В цілому потенційним жертвами можуть стати 1,2 мільйона чоловік – саме стільки контактів знайдено в базі, доступній всім.

Експерти відзначають, що інформація про особисті дані доступна не в даркнеті, а в загальнодоступному сегменті Мережі, причому безкоштовно. Небезпека витоку полягає ще і в тому, що багато користувачів використовують одну і ту ж зв’язку логін-пароль для входу в акаунти на різних сайтах, і хакери можуть зламати всі облікові записи.

Нагадаємо, що в Мережі є кілька сайтів, де можна перевірити, чи був вкрадений пароль. Один з них – Have I Peen Pwned .