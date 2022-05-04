Чорне, Біле, Червоне, Жовте: чому ці моря носять такі кольорові назви

Всі ми можемо яскраво уявити колір моря. У більшості при цьому в уяві спливають асоціації з бірюзово-блакитною водою зі смарагдовим відливом. Проте “палітра” назв , як і самих водойм, значно ширше. І здебільшого це пов’язано з різноманітністю відтінків. Існують інші гіпотези їх походження. Які ж коріння етимології назв Чорного, Білого, Червоного та Жовтого морів?





Унікальне Жовте море

Пояснити назву Жовтого моря, розташованого у Східній Азії, найлегше. Китайською мовою воно звучить як «Хуанхай», що в дослівному перекладі означає «Жовте море ». Секрет простий — у нього впадає стрімка однойменна річка Хуанхе, що несе у своїх водах величезну кількість мінеральних відкладень, піску та мулу, що надають їй відповідного відтінку.

Щороку Хуанхе розширює дельту моря за рахунок наносів у розмірі 1380 тонн і зменшує рівень його і так незначної глибини — всього 106 метрів. Жовтуватий і каламутний колір водоймища і визначив його назву.

Найсолоніше та незвичайне Червоне море

Води Червоного моря, розташованого всередині Індійського океану, прекрасні на заході сонця, оскільки в цей час доби водоймище здається червоним. Але існує три версії етимології топоніму.

Унікальний екосвіт водойми. Вода фарбується найдрібнішою донною рослинністю, а саме еритрейськими водоростями, які при сезонному цвітінні надають водоймищі пурпуровий відтінок. Особливий колір берегів, складених червоними відкладами мінеральних порід. Давня традиція позначати водоймища відповідно до їх розташування по сторонах світу. Араби позначали південь червоним кольором, що дало назву морю.

За біблійною версією саме через це море Мойсей провів свій народ. Його води розступилися перед мандрівниками та поховали під хвилями їхніх переслідувачів. Бурий колір – колір крові ворогів.

Унікальності водоймі надає не тільки особливий відтінок води, а й статус самого солоного моря, а також повна відсутність річок і струмків, що впадають в нього!

Північне Біле море

Своїм гідронімом Біле море завдячує особливому географічному положенню. Близькість до Північного Льодовитого океану і суворий клімат нагородила його води поверхнею, яку більшість року сковують білі льоди і сніг. У місцях, де вільно плещуться хвилі, у водоймі відбивається біляве північне небо, через що море здається білим.

За іншою версією назва є топонімом, що означає “священне, чисте, світле”. Стародавні слов’янські народи навіть зіставляли його колір із божественним сяйвом.

Чорне море

Якщо вибирати рекордсмена за кількістю назв, що змінилися, серед водойм, то ним неодмінно стало б Чорне море. За свою історію воно встигла змінити 340 варіантів, відомих вченим! І все ж таки Чорним воно залишилося невипадково. Є кілька версій його похмурого імені.

Ілисте темне дно. Кольорова символіка, оскільки деякі народи асоціювали північ із чорним кольором. Грізно темніючі води під час бурі та сильні шторми, через що ще давні греки прозвали море «Негостинним». Топонім, отриманий водоймою від тюркських народів, що прозвали море «Караденіз». У дослівному перекладі воно означало «Чорне море» у значенні страшне, непривітне та могутнє. Ще одна гіпотеза вибудувана спостереженнями наших предків, що відзначали, наскільки швидко чорніють металеві якорі, кинуті у його водах. Це пояснювалося великими покладами сірководню на дні.

Незважаючи на таку похмуру назву, у ясну погоду водойма радує око синьо-зеленим відливом хвилі.

Багатозначність назв морів очевидна. Раніше цю «палітру» доповнювало ще й Синє море, яке тепер відоме як Аральське. Такі різнокольорові назви не випадкові, адже кожне з них має свій характер, історію та особливу природну красу!