Вчені пояснили, чому домашні тварини не хворіють на застуду

ГРВІ – явище, яке не знайоме домашнім вихованцям. Збудники застуди не вражають організми собак, кішок та гризунів.





Допитливі голови, напевно, задавалися питанням, чому так відбувається? Які віруси здатні передаватися від людини до тварини, і чим найчастіше вихованці заражають своїх господарів?

Вибагливі віруси

На сьогоднішній день науці відомі понад 200 вірусів, що викликають застудні захворювання. Проте, жоден із них, дійсно, не здатний передаватись тварині.

Справа в тому, що подібні паразитарні агенти видоспецифічні. Вони подібні до ключів, заточених на злом суворо певних типів замків.

У цьому випадку під замками маються на увазі клітинні рецептори – молекули, розташовані на поверхні клітини. Зв’язуючись з рецептором, вірус проникає всередину клітини, розмножується там і, поширюючись по організму, провокує хворобу.

Еволюційно так склалося, що клітинні рецептори у різних видів істот, включаючи організми всередині виду, не однакові. Біологи виділяють кілька типів паразитарних інфекцій.

Інфекції, що передають лише від людини до людини називають антропонозами. Крім ГРВІ до них відносяться кір, вітряна віспа, черевний тиф, дифтерія, дизентерія, скарлатина, холера, малярія та багато інших інфекцій. Усі вони абсолютно нешкідливі для тварин, оскільки еволюційно передавались лише усередині людської популяції.

Які віруси здатні передаватися від людини до тварини?

Віруси та паразити, які передаються від тварини до людини,називаються зоонози. Віруси та паразити,що передаються у зворотний бік – зооантропонози.

Як правило, грань тут тонка і найчастіше заражають нас саме тварини, а не навпаки.

Обидва типи вірусів включають різні гельмінтозні захворювання (глисті), грибки, грип, туберкульоз, свинку, токсоплазмоз, лептоспіроз, туляремію, бруцельоз, сибірку, чуму, жовту лихоманку тощо.

Застудитися домашній вихованець теж може. При переохолодженні імунітет однаково знижується у всіх теплокровних організмів. Наприклад, у собак аналогом ГРВІ є собачий грип і розплідниковий кашель. Симптоми, як у людей: лихоманка, кашель, чхання, нежить.

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