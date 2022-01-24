Улюблені продукти українців визнали небезпечними для зору

Найгіршими продуктами для здоров’я очей є хліб та макарони, заявила лікар-окуліст Вітні Селтман із США. За словами лікаря, дієта відіграє життєво важливу роль у підтримці роботи серця та кровоносних судин – порушення функціонування цих систем безпосередньо позначаються на якості зору.





Селтман пояснила, що прості вуглеводи у хлібобулочних та макаронних виробах сприяють підвищенню рівня цукру в крові. Це підвищує ризик прискорення вікової дегенерації жовтої плями – центра найбільшої гостроти зору у сітківці ока.

Зазвичай дегенерація жовтої плями відзначається у людей до 50-60 років. Їм стає важко читати, розпізнавати форми та кольори, впізнавати обличчя. Дати збій може робота одного або обох очей. Як наслідки, ймовірні сприйняття прямих ліній хвилястими чи кривими, предмети часто здаються меншими, ніж насправді, а також менш яскравими. Можливі навіть галюцинації – бачення неіснуючих об’єктів та кольорів.

Щоб не допустити підвищення рівня цукру в крові та зберегти гостроту зору, Селтман порадила замінити білий хліб та макарони цільнозерновими сортами. Також вона рекомендує відмовитися від обробленого м’яса – великий вміст у ньому натрію шкодить здоров’ю очей до сліпоти.

Виключити варто і продукти, приготовлені у фритюрі з використанням трансжирів. Вони провокують стрибки рівня холестерину та вражають згодом судини.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿