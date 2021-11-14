ВООЗ назвала причини того, чому чоловіки живуть менше за жінок

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала доповідь, присвячену проблемі меншої тривалості життя у чоловіків, порівняно з жінками. Текст документа опубліковано виданням Der Spiegel .





За даними організації, жінки в середньому довше залишаються здоровими – до 64,8 років, тоді як чоловіки – лише до 62 років. З 40 головних причин смерті у сучасному світі, 33 більше впливають на чоловіків. Серед них — найнебезпечніші хвороби серця, ДТП, деякі види раку та хронічна обструктивна хвороба легень.

Чоловіки в розвинених країнах більше схильні до ризику добровільного відходу з життя і небезпеки бути вбитими. При цьому наголошується, що жінки зазнають насильства, зокрема сексуального, по всьому світу. Останнім із перерахованих чинників стало ставлення чоловіків до медицини — у середньому вони починають лікуватися набагато пізніше за жінок.