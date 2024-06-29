Наука

Вчені назвали причиною вимирання мамонтів випадковість

29.06.2024

Останні шерстисті мамонти на Землі мешкали на віддаленому арктичному острові Врангеля приблизно 4000 років тому. Вважалося, що вони вимерли через схрещування близькоспоріднених особин: це могло призвести до генетичних мутацій. Нині ж учені припускають, що причиною зникнення мамонтів можуть бути чума або дуже сильний шторм.

Дослідники вивчили ДНК, витягнуті з кісток 20 мамонтів: 13 зразків було знайдено на острові, решту вивудили з материкових мамонтів. Результати аналізів спростовують теорію про те, що генетичні мутації, викликані близькоспорідненим схрещуванням, призвели до “геномного краху” мамонтів.

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За словами професора Лава Далена з Центру палеогенетики Швеції, вчені можуть з упевненістю відкинути ідею про те, що популяція острівних мамонтів була приречена на вимирання з генетичних причин:

Швидше за все, їх згубила якась випадкова подія. Якби цієї випадкової події не сталося, то мамонти були б живі й сьогодні.

Вчені вважають, що мамонти з острова Врангеля були вразливі перед патогенами на кшталт пташиного грипу і чуми. А біолог з Університету Буффало Вінсент Лінч зазначає, що зазвичай вимирання не є наслідком лише однієї причини:

Це результат поєднання таких факторів, як інбридинг, малий розмір популяції, хвороби. А іноді це просто невезіння.

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29.06.2024

GSMinfo

Головний редактор видання GSMinfo. Захоплюєтся авіацією та інформаційною безпекою.
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