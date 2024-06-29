Вчені назвали причиною вимирання мамонтів випадковість

Останні шерстисті мамонти на Землі мешкали на віддаленому арктичному острові Врангеля приблизно 4000 років тому. Вважалося, що вони вимерли через схрещування близькоспоріднених особин: це могло призвести до генетичних мутацій. Нині ж учені припускають, що причиною зникнення мамонтів можуть бути чума або дуже сильний шторм.

Дослідники вивчили ДНК, витягнуті з кісток 20 мамонтів: 13 зразків було знайдено на острові, решту вивудили з материкових мамонтів. Результати аналізів спростовують теорію про те, що генетичні мутації, викликані близькоспорідненим схрещуванням, призвели до “геномного краху” мамонтів.

За словами професора Лава Далена з Центру палеогенетики Швеції, вчені можуть з упевненістю відкинути ідею про те, що популяція острівних мамонтів була приречена на вимирання з генетичних причин:

Швидше за все, їх згубила якась випадкова подія. Якби цієї випадкової події не сталося, то мамонти були б живі й сьогодні.

Вчені вважають, що мамонти з острова Врангеля були вразливі перед патогенами на кшталт пташиного грипу і чуми. А біолог з Університету Буффало Вінсент Лінч зазначає, що зазвичай вимирання не є наслідком лише однієї причини: