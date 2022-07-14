На youtube можна буде подивись в прямому ефіри проліт комети біля землі

У ніч із 14 на 15 липня одна з найдальших активних комет максимально наблизиться до нашої планети. Кожен бажаючий може стежити за тим, що відбувається за допомогою онлайн-трансляції.





Комета C/2017 K2 (PANSTARRS) – для стислості її називають K2 – вже зовсім скоро з’явиться у полі зору землян. Вперше її наближення зафіксувала система телескопів Pan-STARRS у 2017 році. Тоді комета знаходилася у зовнішніх межах Сонячної системи, пише Space.com.

У середині липня К2 пролітатиме на відстані 270 млн км від Землі. Щоб краще розуміти розмах космічного простору, варто пам’ятати, що середня відстань Землі до Марса становить 225 млн км.

Будь-хто охочий зможе спостерігати за проходженням комети у прямому ефірі – відео залишаємо внизу. Трансляцію вестимуть фахівці проекту «Віртуальний телескоп» (Virtual Telescope Project), вона розпочнеться 15 липня о 01:15 за київським часом. Запис планують зберегти, тому ролик можна буде переглянути пізніше.

Початкові спостереження показали, що комета має велике ядро ​​і масивну кому. У той час як канадсько-французько-гавайський телескоп CFHT припустив, що ядро ​​K2 може мати ширину від 30 до 160 км, дані «Хаббла» показали, що його ширина складає всього 18 км.