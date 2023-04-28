Вчені відкрили новий метод уповільнення старіння та назвали доступну вже зараз альтернативу

Вчені та дослідники по всьому світу вже багато років намагаються продовжити життя та уповільнити процес старіння. Група експертів з Кельнського університету нещодавно зробила важливе відкриття у цьому напрямі. Дослідження, надруковане в журналі Nature, показує, як можна вплинути на транскрипцію ДНК, щоб уповільнити старіння людини.

Ключем є процес копіювання частин ДНК за допомогою РНК. З віком цей процес прискорюється і, отже, збільшується частота помилок, які накопичуються в нашому організмі. За словами доктора Бейєра, минулі дослідження були зосереджені насамперед на тому, чому відбувається процес старіння і які гени змінюються в процесі. За його словами, правильний підхід у тому, щоб зрозуміти, як саме процес транскрипції ДНК змінюється з віком.

Якщо копіюванні ДНК з допомогою РНК виникає помилка, те й отримана генетична інформація, необхідна виробництва білків у окремих клітинах, буде дефективною. З віком ці хворі білки починають визначати загальний стан клітин, у тому числі складається наш організм. Отже, це один із головних факторів, що впливають на процес старіння та виникнення різних захворювань.

Але як його змінити? На думку групи професора Бейера, висока активність РНК насамперед пов’язана з поганими звичками харчування. Таким чином, низькокалорійна дієта може стати шляхом довгого життя. Попередні дослідження вже показали, що дієта дуже впливає на старіння і збільшення загальної тривалості життя тварин.

У своєму останньому дослідженні німецькі вчені зосередилися на плодових мушках, мишах та хробаках. У цих тварин передача сигналів інсуліну була генетично змінена за допомогою пригнічення, і в результаті тривалість життя збільшилася на 10-20% порівняно з мишами на низькокалорійній дієті. Тести з людською кров’ю були дуже схожі. Відбулося уповільнення транскрипції та, отже, значне зниження темпу накопичення помилок в організмі.

Завдяки цим відкриттям можна буде уповільнити старіння, а також обмежити хвороби, що виникають саме через літній вік. Деякі експерти кажуть, що фармакологічні засоби, що уповільнюють процес старіння, мають з’явитися протягом наступних двадцяти років. Ну а поки будьте активними та дотримуйтесь низькокалорійної дієти, це безкоштовний спосіб продовжити собі життя.