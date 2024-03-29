Учені розкрили “шосте відчуття” – воно життєво важливе для нашого здоров’я

Більшості людей знайомі п’ять почуттів (дотик, зір, слух, нюх і смак), але не всі знають, що в нас є додаткове відчуття, зване інтероцепцією.

Це відчуття внутрішнього стану нашого тіла. Воно допомагає нам відчувати та інтерпретувати внутрішні сигнали, на які регулюють життєво важливі функції нашого організму, такі, як голод, спрага, температура тіла та частота серцевих скорочень.

Хоча ми не звертаємо на це особливої уваги, це надзвичайно важливо оскільки забезпечує оптимальну роботу всіх систем організму. Це відчуття робить це, попереджаючи нас про те, що наше тіло може вийти з рівноваги – наприклад, змушує нас тягнутися по напій, коли ми відчуваємо спрагу, або просить нас зняти светр, коли нам надто спекотно.

Інтероцепція також важлива для нашого психічного здоров’я. Вона сприяє багатьом психологічним процесам, включно з ухваленням рішень, соціальними здібностями та емоційним благополуччям.

Порушення інтероцепції спостерігається навіть за багатьох психічних розладів, включно з депресією, тривогою і розладами харчової поведінки. Ось чому багато психічних розладів мають схожі симптоми, такі, як порушення сну або втома.

Мало що відомо про те, чи відрізняються чоловіки і жінки в тому, наскільки точно вони відчувають внутрішні сигнали свого тіла.

Досі дослідження, в яких вивчали, чи по-різному чоловіки і жінки сприймають та інтерпретують інтероцептивні сигнали, що надходять від серця, легенів і шлунка, дали неоднозначні результати. Вчені вважають важливим з’ясувати, чи існують подібні відмінності між статями.

Щоб отримати більш чітку картину, дослідники об’єднали дані 93 досліджень, присвячених інтероцепції у чоловіків і жінок. Аналіз показав, що інтероцепція справді різниться у чоловіків і жінок. Жінки були значно менш точні в завданнях, орієнтованих на серце (і певною мірою на легені), порівняно з чоловіками.