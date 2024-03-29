Ryzen 7 7800X3D, 9 7900X3D та 9 7950X3D порівняли в сучасних іграх

Чіпи тестувалися в парі з флагманською відеокартою GeForce RTX 4090 у роздільній здатності 1080p.

Мета тесту – з’ясувати, яка різниця між трьома актуальними процесорами AMD з вертикальним кешем 3D V-Cache.

У більшості ігор найгіршим виявився AMD Ryzen 9 7900X3D, який поступився від 7 до 15%, як флагману AMD Ryzen 9 7950X3D, так і геймерському фавориту AMD Ryzen 7 7800X3D. Втім, у деяких іграх AMD Ryzen 9 7900X3D досить хороший. Наприклад, у невимогливому шутері Counter-Strike 2.

За результатами тестування 12 ігор з’ясувалося, що на продуктивність чіпа з 3D V-Cache впливає кількість ядер у блоці CCD, який пов’язаний з кешем. У AMD Ryzen 9 7950X3D і AMD Ryzen 7 7800X3D таких ядер 8, а у AMD Ryzen 9 7900X3D лише 6. З цим і пов’язано відставання даної моделі в іграх.

Висновок очікуваний. Для ігор AMD Ryzen 7 7800X3D найбільш підходящий варіант. AMD Ryzen 9 7900X3D краще брати для роботи. А флагман підходить і для того, і для іншого.