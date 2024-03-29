Мер українського міста закликав негайно мобілізувати “ухилянтів”

Поки Верховна Рада розробляє законопроєкт про мобілізацію, до якого необхідно внести ще 5% поправок, мер Конотопа Артем Семеніхін публічно закликав законодавців відмовитися від політичних маневрів. У своїй заяві Семеніхін спеціально закликав парламентаріїв не вдаватися до політиканства, наполягаючи на терміновості ухвалення мобілізаційного законодавства.

Семеніхін відзначив значне зростання кількості осіб, які намагаються отримати академічну довідку як тактику ухилення від мобілізації, описавши експоненціальне зростання таких випадків. Він висловився за більш жорсткий підхід, запропонувавши негайно направляти до військкоматів тих, хто намагається ухилитися від служби.

Мер розкритикував деяких депутатів парламенту за їхнє небажання схвалити законопроєкт про мобілізацію, припустивши, що їхнє небажання може бути спричинене передвиборчими побоюваннями. Він попередив про можливі наслідки неухвалення закону.

Семеніхін стверджує, що перед участю у військових діях необхідно проводити комплексну підготовку тих, хто намагається уникнути мобілізації в різні способи. Він також пролив світло на спроби спільноти обійти призов до армії шляхом обміну інформацією в соціальних мережах, таких як Viber і Telegram, про місцезнаходження військовослужбовців з ТЦК.

На закінчення він суворо нагадав про те, що все поставлено на карту, наголосивши на необхідності колективних дій та участі в оборонних заходах: “Ми не можемо виграти війну, ухиляючись від своїх обов’язків… Ми повинні брати активну участь у цій справі”.