Дієтолог назвав неочевидну причину набору зайвої ваги

Дієтолог Майкл Мослі розповів Daily Mail, що швидке поглинання їжі без належного пережовування може призвести до споживання більшої кількості калорій, ніж потрібно, і, як наслідок, до набору зайвої ваги. Причина, за його словами, криється в затримці реакції насичення, викликаної процесом травлення.

За словами Мослі, потрібно 30-40 хвилин, щоб їжа потрапила до тонкого кишечника, де рецептори стимулюють вироблення глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) – гормону, який сигналізує мозку про відчуття ситості. Це означає, що швидке поглинання їжі може призвести до переїдання ще до того, як організм зареєструє відчуття ситості.

Мослі також зазначає, що люди, які їдять швидко, як правило, мають вищий рівень цукру в крові. Щоб боротися з цим, він рекомендує застосовувати усвідомлений підхід до їжі: повільно смакувати кожен шматочок, їсти за столом, не відволікаючись на телевізор чи гаджети, і випивати склянку води перед кожним прийомом їжі, щоб швидше відчути насичення.

Як попереджає Мослі: “Якщо ви їсте швидко, ви можете набрати набагато більше калорій, перш ніж зрозумієте, що ситі”. Сповільнюючи темп і уважніше ставлячись до своїх харчових звичок, ми можемо краще контролювати споживання калорій і підтримувати здорову вагу.