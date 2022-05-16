Чому роботи майбутнього не зможуть стати вашими друзями

Як би сильно штучні інтелекти та андроїди не були схожі на людей, вони ніколи не стануть людьми, стверджує Пол Леонарді, професор технологічного менеджменту Duca Family у Каліфорнійському університеті Санта-Барбари з посиланням на дослідження.





Так званий розмовний інтерфейс (UI) дає людям можливість взаємодіяти з цифровими інструментами за допомогою тексту або прямого спілкування, який набагато більше схожий на те, як ми взаємодіємо з іншими людьми.

Проблема “прийняття комп’ютерів за людей” ускладнюється при взаємодії зі штучними агентами через розмовні інтерфейси користувача. Леонарді наводить приклад дослідження, яке використовувало ШІ-помічників, які надають відповіді на звичайні ділові запити. Одна з груп знала, що використовує ШІ, який вдавав людину. Інша – ні.

Працівники компанії, які не знали про ШІ, регулярно злилися на нього, коли він не давав корисних відповідей. Вони зазвичай говорили щось на зразок: “Він відстій!” або “Я чекав від нього більшого”, коли йшлося про результати, видані машиною. Найголовніше, що їхні стратегії покращення стосунків з машиною повторювали стратегії, які б вони використовували з іншими людьми в офісі. Вони ставили своє питання більш чемно, перефразували його, використовуючи інші слова, або намагалися стратегічно вибрати час для своїх питань, коли, на їхню думку, агент буде, за словами однієї людини, “не так зайнятий”. Жодна з цих стратегій не була особливо успішною.

Навпаки, працівники іншої компанії повідомили про набагато більшу задоволеність своїм досвідом. Вони набирали пошукові запити так, ніби це був комп’ютер, і докладно пояснювали суть речей, щоб переконатися, що ШІ, який не може “читати між рядками” та вловлювати нюанси, прислухається до їхніх уподобань. Друга група регулярно відзначала, як вони дивувалися, коли на їх запити приходила корисна або навіть несподівана інформація, а будь-які проблеми, що виникають, вони списували на типові помилки комп’ютера.

Результати очевидні: ставлення до технологій – незалежно від того, наскільки людиноподібними чи інтелектуальними вони здаються – як до технологій – це ключ до успіху при взаємодії з машинами, вважає Пол Леонарді.