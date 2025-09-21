Вчені придумали спосіб “склеювати” людські кістки

Китайські науковці представили інноваційне рішення, яке може революціонізувати травматологію. Йдеться про спеціальний медичний клей Bone-02, здатний з’єднувати уламки кісток за лічені хвилини, повністю виключаючи потребу в традиційних металевих пластинах і гвинтах.

Ідея створення нового матеріалу виникла у вчених після вивчення устриць, які мають унікальну здатність міцно прикріплюватися до підводних поверхонь. Розробка, що отримала назву Bone-02, дозволяє склеювати кісткові фрагменти всього за 2-3 хвилини.

Головна перевага нового клею полягає в тому, що він є біорозкладним і повністю засвоюється людським організмом. Це позбавляє пацієнтів від необхідності проведення повторних операцій для видалення імплантів, що значно скорочує терміни реабілітації та загальне навантаження на систему охорони здоров’я.

Якщо наступні дослідження підтвердять ефективність розробки, цей інноваційний клей має потенціал замінити традиційні хірургічні методи та стати новим стандартом у лікуванні складних переломів, зробивши процес відновлення швидшим, безпечнішим та менш травматичним.