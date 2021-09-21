Вчені застерігають: мине 30 років і на місці України залишиться пустеля

До складу землі входить вода. Вітри та засухи призводять до зменшення в грунті водяної частки. Живий приклад – Олешківські піски, які відносно недавно з’явилися на Херсонщині.





До 2050 року степової зони України не стане. Вона перетвориться на пустелю. Чорноземного грунту стає менше, піску більше.

Невтішну інформацію передав український вчений Євген Дикий. Він завідує Національним антарктичним науковим центром.

Зі слів директора НАНЦ появі пустелі на території України буде сприяти ряд факторів. По-перше, відсутність дощів веде до зменшення водного компоненту грунту. По-друге, на протязі останніх років спостерігається тенденція до посилення вивітрювання. Чорноземні грунти змітає. Якщо не вживати ніяких заходів, через кілька десятків років південь України стане пустелею.

Сухий ґрунт стає “легкою здобиччю” для сильних вітрів. Родючі чорноземи відносить на десятки кілометрів. Швидкість вітру щороку посилюється. Через 20 років залишиться лише пісок.

Євген Дикий пояснив появу Олешківських пісків саме вищеописаним явищем. Додатковим фактором утворення пустелі виступило неправильне розорювання чорнозему.

Учений попередив, що розширення Олешківських пісків на весь південь України питання часу.