Астроном назвав орієнтовну дату знищення всього живого на Землі астероїдом

Астроном Володимир Сурдін заявив, що існує реальна можливість падіння на Землю величезного небесного тіла, в результаті якого може загинути все живе на планеті.





За словами Сурдіна, попереднє зіткнення гігантських розмірів астероїда із Землею відбулося приблизно 66 мільйонів років тому. Тоді це призвело до загибелі всіх динозаврів планети.

При цьому вчені дійшли висновку, що подібні гігантські космічні тіла падають на Землю з періодичністю приблизно раз на сто мільйонів років. Отже, зазначає астроном, до наступного зіткнення з астероїдом залишається близько 40 мільйонів років.

Раніше GSMinfo розповідав про те, що Вчені знайшли сліди життя яким 2,5 мільярда років.