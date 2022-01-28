Науковці розповіли, чому Місяць віддаляється від Землі

Нещодавно від одного з читачів до нас надійшло таке запитання: “Чому Місяць віддаляється від Землі?”. Питання це досить цікаве і не просте, тому давайте розбиратися.





Як утворився Місяць?

Ми вже неодноразово згадували народження нашого Місяця. Якщо коротко, то після формування Землі через невідомі фактори планета Тейя, що сформувалася в одній із точок Лагранжа системи Сонце — Земля, зіткнулася із Землею. При цьому було викинуто в космос величезні шматки кори молодої планети.

З часом сила тяжіння почала пов’язувати між собою матерію, утворюючи супутник. Ця теорія добре пояснює те, чому Місяць складається з більш легких елементів, що робить його менш щільним, ніж Земля.

Хоча ця теорія і найвідоміша, але не позбавлена ​​деяких проблем. Моделі зіткнень припускають, що Місяць мав приблизно на 60 відсотків складатися з матерії планети Тейї. При цьому зразки гірських порід Місяця свідчать про те, що Земля та Місяць майже близнюки.

Як Місяць впливає на Землю?

Виявляється, що на момент формування нашого супутника, він був на відстані 22 530 кілометрів від Землі. Для порівняння, сьогодні він знаходиться в середньому на відстані 384 402 кілометри. І з того часу Місяць все ще віддаляється від Землі зі швидкістю 3,78 сантиметрів на рік. Щоб ви усвідомили наскільки це повільно: ваші нігті ростуть приблизно з такою ж швидкістю.

Ще наприкінці 17 століття Едмунд Галлей помітив, що записи ранніх учених про час і місця сонячних затемнень не співпадали з розрахунковими. Тоді він припустив, що тривалість земної доби за цей час збільшилася, тобто збільшилася швидкість обертання Землі навколо своєї осі. Тим самим орбіта Місяця була трохи ближчою, і період звернення самого Місяця був меншим. Отже, наш супутник впливає на швидкість обертання Землі. Але як?

Якщо просто, то коли Місяць віддаляється від Землі, вона уповільнює своє обертання як фігурист, що при обертанні витягає руки. Згідно з дослідженнями вчених півтора мільярда років тому доба на Землі тривала близько 18 години. Тоді Місяць знаходився на середній відстані 340 тисяч кілометрів.

Звісно, ​​крім цього впливу, Місяць керує припливами, відливами і навіть землетрусами на Землі.

Чому Місяць “тікає” від Землі?

Місяць тримається на своїй орбіті за рахунок гравітаційного впливу Землі. При цьому сам Місяць зі своїм гравітаційним полем впливає на Землю. Гравітаційний вплив Місяця на землю ми розглядали вище. Місяць створює Землі приливну хвилю, що цікаво не тільки в океані, але й у земній корі. Через обертання Землі навколо своєї осі ці приливні хвилі трохи переганяють Місяць і хвиля, яка знаходиться ближче до Місяця, більше притягується ніж інша. Цей процес гальмує обертання Землі, а згідно з третім Законом Ньютона, Місяць отримує протидію і тим самим прискорюється, таким чином переходить на найвищу орбіту. Тому Місяць віддаляється від Землі за рахунок її енергії обертання.

Тобто, за рахунок енергії обертання Землі Місяць віддаляється, і за рахунок цього Земля уповільнюється.

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