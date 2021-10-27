Вчені знайшли сліди життя яким 2,5 мільярда років

Група геологів під час своїх досліджень у Гренландії натрапила на незвичайний рубін. У камені, що утворився два з половиною мільярди років тому, опинилися включення, що вказують на ознаки живих істот.





Припущення дослідників ґрунтується на типі графіту, виявленого у рубіні. “Це просто неймовірно”, – йдеться у заяві геолога Кріса Якимчука з Канади (Університет Ватерлоо). – «Вперше ми знайшли в рубіновому камені сліди стародавніх живих істот».

Включення графіту

Рубіни є різновидом мінерального корунду, який утворюється під дією високих температур і тиску. А це означає, що він розташовується на краях тектонічних плит. Як і інші мінерали, рубіни мають різний ступінь чистоти, а також у них присутні домішки та включення. Камені, які не підходять для подальшої обробки як дорогоцінного каміння, в основному використовуються для досліджень.

Щоб краще зрозуміти, як утворюється корунд, Якимчук досліджував мінерал та натрапив на особливі включення графіту. Існують різні способи утворення графіту. Щоб дізнатися, як це сталося у кожному конкретному випадку, необхідно визначити ізотоп вуглецю. Дослідники виявили у цьому камені вуглець-12, якого на Землі найбільше. Причому кількість виявленого вуглецю-12 передбачає, що він має біологічне походження.

Мікроорганізми або водорості

Оскільки вік каменю становить 2,5 мільярда років, дослідники змогли максимально обмежити діапазон, про які організми тут може йтися. На той час у земній атмосфері не вистачало кисню, тому існувати на нашій планеті могли лише мікроорганізми та водорості. «На підставі збільшеного вмісту вуглецю-12 у дослідженому графіті ми дійшли висновку, що атоми вуглецю є слідами стародавнього життя, будучи, швидше за все, мертвими мікроорганізмами, подібними до ціанобактерій», – говорить Якимчук.

Дослідники також наблизилися і до своєї реальної мети – дізнатися більше про утворення корунду. Графіт призвів до зміни хімічного складу породи, в яку він включений таким чином, що сформувалися сприятливі умови, що сприяють зростанню рубінів. Без графіту рубіни на цьому місці утворитися не змогли б. Результати свого дослідження вчені представили у журналі Chemical Geology .