Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію

Журнал Forbes, що складає рейтинги найбагатших людей протягом уже понад сотню років, сьогодні повідомив про новий історичний максимум – Ілон Маск зі статками 271,3 мільярда доларів став найбагатшою людиною за всю історію спостережень.





Причиною стрімкого зростання стану Маска став різкий стрибок акцій компанії Tesla на 13% після новин про угоду з компанією Hertz. Найстаріша у світі фірма з прокату автомобілів – The Hertz Corporation, замовила у Tesla поставку 100 000 електрокарів Model 3. Це найбільша подібна угода в історії, якщо говорити саме про електричні автомобілі.

Основна частина багатства Ілона Маска укладена в акціях Тесли – її капіталізація нещодавно перевищила трильйон доларів, а сам Маск володіє 21% акцій компанії. Трохи менш значна частина стану – акції іншого дітища, компанії SpaceX, які оцінюються в близько 74 мільярдів.

До речі, коли йдеться про першого потенційного трильйонера, експерти заявляють, що найбільші шанси саме у Маска завдяки його активам у космічній галузі, якій прогнозують бурхливе зростання найближчим часом.

Після закриття торгів на біржі Forbes знизив оцінку статку Ілона Маска до 254.9 мільярдів доларів, але й ця цифра значно перевищує попередній історичний максимум, що належить Джеффу Безосу. Засновник компанії Amazon в липні встановив рекорд зі статками 212 мільярдів доларів, але сьогодні активи, що йому належать, оцінюються в 196,5 мільярдів.