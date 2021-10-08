Фахівці розповіли міфи про охолодження ноутбуків, які корисно знати

В ноутбуків проблеми з перегрівом проявляються часто гостріше, ніж у настільних ПК. В першу чергу, це відбувається через компактні розміри корпусу, в який фізично неможливо поставити потужні кулери. Але навколо охолодження ноутбуків ходить чимало міфів. Розглянемо найпоширеніші з них.





Для початку скажемо пару слів про типи захисту ноутбуків від перегріву. Пасивне охолодження застосовується в малопотужних бюджетних моделях. Основне навантаження щодо відведення тепла в цих системах несуть алюмінієві радіатори, термопаста, тепловідвідні мідні трубки. Водяне охолодження широкого поширення поки не отримало. У продуктивних лептопах зазвичай використовуються кулери. Наявність вентиляторів – ознака активної системи охолодження.

Міф № 1: Чим більше термопасти, тим краще

Основне призначення термопасти – більш щільне прилягання радіатора до охолоджуваного чіпу, витіснення повітря з простору між основою кулера і верхньою частиною процесора. Важливо пам’ятати, що теплопровідність паст початкового рівня в десятки разів нижче, ніж у алюмінієвого радіатора. Тому товстий шар термоізолятора так само небажаний, як і недостатня кількість пасти.

Міф № 2: При регулярному прибиранню чистити ноутбук не потрібно

Лептоп потрібно періодично чистити, навіть якщо ви робите вологе прибирання кожен день. В іншому випадку пил, що накопичується всередині корпусу буде призводити до зниження відводу тепла, перегріву, а, можливо, і до коротких замикань та виходу з ладу деталей.

Якщо ноутбук не чистити, то його не врятує від перегріву і охолоджуюча підставка

Рекомендована періодичність чищення:

в житлі без домашніх тварин – раз на рік;

в приміщенні, в якому курять – раз на 8 місяців;

в квартирі або будинку з собаками або кішками – раз на півроку;

в приміщенні, яке знаходиться біля будівництва, на першому поверсі, біля жвавої траси – раз в квартал.

Міф № 3: Системи з пасивним охолодженням не потребують обслуговування

Системи з пасивним охолодженням працюють тихо, але високою ефективністю не відрізняються. Їх не можна постійно навантажувати ресурсоємними завданнями. Вони так само, як і активні системи, потребують періодичного чищення. Заодно варто врахувати, що термопаста у них сохне швидше, тому міняти її доведеться частіше.

Міф № 4: Охолоджуюча підставка врятує від перегріву

Ефективність підставок сильно переоцінена. Якщо вентиляційні отвори забиті шерстю, плати покриті шаром пилу, а користувач змушує систему працювати на межі своїх можливостей, від додаткового обдування повітрям нижньої частині лептопа чудес чекати не варто.

Міф № 5: Чим більше кулерів, тим краще

Це не зовсім міф. Додаткові вентилятори можуть поліпшити охолодження лептопа. Однак ефективність відведення тепла залежить не тільки від кількості вентиляторів, але і від ряду інших факторів: