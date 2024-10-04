Samsung Galaxy A16 4G та 5G можуть вийте уже в грудні

Південнокорейський виробник гаджетів Samsung має намір випустити новий бюджетний смартфон Galaxy A16 у версіях 4G і 5G з помітними поліпшеннями порівняно з торішніми моделями. Однак фанатам чекати довго не доведеться – європейські ритейлери розкрили повні характеристики цих пристроїв.

Згідно з джерелом, Galaxy A16 отримає 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран, що більше за 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей у Galaxy A15. Він пропонує роздільну здатність Full HD+ (2340 x 1080 пікселів) з частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 800 ніт.

Ця модель стане першою в серії Samsung A1X з вологозахистом IP54. Крім того, товщина девайса зменшиться з 8,4 мм до 7,9 мм.

Очікується, що 4G-версія працюватиме на чипсеті MediaTek Helio G99, а модель із 5G – на Samsung Exynos 1330 у Європі та MediaTek Dimensity 6300 в інших регіонах. Обидві версії отримають 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Серед інших особливостей Galaxy A16 – основна камера на 50 Мп, надширококутна на 5 Мп і макрооб’єктив на 2 Мп, фронтальна камера на 13 Мп, акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки на 25 Вт і 6 років оновлень ПЗ.

Хоча точна дата запуску поки невідома, але у витоку йдеться про реліз у грудні 2024 року.