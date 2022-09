Відеокарти Intel показали перевагу над Nvidia

Компанія Intel опублікувала результати тестів, у яких порівнювалася продуктивність відеокарт Arc A770 та GeForce RTX 3060 у завданнях з використанням трасування променів, що показують перевагу пристроїв Intel над пристроями Nvidia. Про це повідомляє видання 3DNews.





Тести проводилися в таких іграх, як Cyberpunk 2077, Fortnite, Ghostwire Tokyo, F1 2022, Watch Dogs: Legion, Hitman 3, Guardians of the Galaxy, Control, Metro: Exodus, Battlefield V, Arcadegeddon, Dying Light 2, Shadow Raider, Deathloop, Resident Evil Village, F1 2021, а також The DigField Chronicle.

З представлених Intel діаграм випливає, що Arc A770 в середньому на 14% продуктивніший за GeForce RTX 3060 в іграх з включеним трасуванням променів і роздільною здатністю 1080р. У деяких проектах перевага відеокарти Intel взагалі досягла 25%. Втім, у 4 з 17 проектів Nvidia все ж таки обійшла карти Intel.

Крім флагманської Arc A770 компанія Intel готує моделі A730, A550, A370 та A350. Очікується, що реліз деяких із цих відеокарт відбудеться до кінця 2022 року.