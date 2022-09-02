Українські хакери атакували російські сервіси електронного документообігу

1 вересня сайти кількох російських сервісів електронного документообігу (ЕДО) виявилися недоступними. Ресурси використовуються для торгівлі продовольчими товарами. Вони стали об’єктами DDoS-атак (велика кількість хакерських запитів блокує роботу ресурсу).





Зокрема з атакою зіткнувся великий розробник онлайн-сервісів для бухгалтерії та бізнесу «СКБ Контур».

Раніше повідомлялося, що пов’язані з Україною хакери влаштували масові DDoS-атаки на російські аналоги Zoom. На початку серпня 2022 пов’язані з IT-армією України хакери організували масові DDoS-атаки на російські системи відеоконференцій TrueConf, Videomost, Webinar.ru, iMind, які є аналогами програми Zoom.