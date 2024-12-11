Українців дурять по новому через Viber: подробиці схеми

Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, щоби отримати доступ до облікового запису користувача. Команда нагадує, як не потрапити на гачок шахраїв.

За 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями. Rakuten Viber попереджає про шахрайську схему, яка набуває розповсюдження в останні місяці.

Згідно з цією схемою, зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо. За повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: “введіть код з СМС”, нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо. В цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код. Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber.

Восени 2024 року повідомлення для активації часто маскували під повідомлення від сервісу OLX. Користувачам, які нещодавно розмістили оголошення на платформі, надсилали в особисті повідомлення пропозицію надіслати фото товару у Viber чи просто продовжити спілкування в месенджері. Після цього користувач отримував запит на код нібито від OLX вже у месенджері чи СМС.

Як запобігти шахрайству

Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.

Що робити у випадку підозрілих повідомлень:

Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте “Блокувати й повідомити про спам”.

Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.

За потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити. Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам. Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією “Ідентифікація абонентів” (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.

Rakuten Viber нагадує: ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників.