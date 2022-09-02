Представлений Sony Xperia 5 IV – компактний безкомпромісний флагман

Виставка IFA 2022 у Берліні потихеньку набирає обертів, і великі компанії почали анонсувати нові смартфони. Японці зробили це першими, представивши Sony Xperia 5 IV – компактний флагман із просунутою камерою для створення фотографій та відеоконтенту.





Прийнято вважати, що смартфони із серії Sony Xperia 5 – це молодші брати лінійки пристроїв Xperia 1. Їхнє завдання – запропонувати аналогічні функції за менших розмірів. Тут все аналогічно – ніяких сюрпризів, Sony Xperia 5 IV багато в чому черпає натхнення з моделі-близнюка Sony Xperia 1 IV.

Телефон оснащений 6.1-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та FHD+ роздільною здатністю. Мобільні геймери будуть задоволені тим, що матриця реагує на торкання із частотою 240 Гц, що дозволяє говорити про досить значну перевагу в іграх, яку дасть цей смартфон. Швидка реєстрація дотиків — це така ж швидка стрілянина, наприклад PUBG Mobile .

Відповідаючи преміальному статусу, новинка має під капотом процесор Snapdragon 8 Gen 1, який працює у зв’язці з 8/128 ГБ пам’яті. При цьому на відміну від багатьох флагманів, Xperia 5 IV оснащений міні-джеком та слотом для карт пам’яті microSD ємністю до 1 ТБ. Продаватиметься девайс з Android 12 на борту. Sony обіцяє два великих апдейта операційної системи, а також три роки оновлень патчів безпеки.

Можливості Sony Xperia 5 IV представлені потрійною камерою на 12 МП, де головному датчику складають компанію ультраширококутний об’єктив і телефото-модуль. Одна з фішок телефону – вміння записувати відео в 4К роздільній здатності з частотою 120 кадрів в секунду, а потім відтворювати ці ролики з п’ятикратним уповільненням. Крім того, камери можуть фокусуватись на очах у режимі реального часу, а також аналізувати глибину за допомогою штучного інтелекту. Основний модуль та телеоб’єктив також отримали оптичну стабілізацію зображення.

Місткість акумулятора становить значні 5000 мАг, заявлена ​​підтримка 30-ватної швидкої та бездротової зарядки. Sony обіцяє, що протягом трьох років батарея працюватиме без зносу, але на жаль, комплект постачання смартфона дуже скромний: в ньому немає ні кабелю, ні зарядного пристрою.

Для Sony Xperia 5 IV заявлена ​​підтримка об’ємного звуку та кодеків, що покращують якість звучання треків під час прослуховування зі стрімінгових сервісів. Ще одна особливість – фірмова програма Music Pro, в якій користувач може видаляти сторонні шуми з аудіо та відеозаписів. Також у майбутньому обіцяють додати підтримку кодека Bluetooth LE Audio.

Технічні характеристики Sony Xperia 5 IV

Екран: 6.1″, OLED, FHD (2520×1080 px), 120 Гц;

Процесор: Snapdragon 8 Gen 1 (3 ГГц, 4 нм), графіка Adreno 730;

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ + microSD до 1 ТБ;

Оперативна пам’ять: 8 ГБ;

Основна камера: 12 МП (f/1.7) + 12 МП (f/2.2, 124 градуси, ширик) + 12 МП (f/2.4, телефото-об’єктив) 4K/120fps;

Фронтальна камера: 12 МП (f/2.0), 4К/30fps

Акумулятор: 5000 мАг та швидка зарядка 30 Вт, бездротова зарядка;

SIM: 2 x NanoSIM;

Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC;

Порти: USB Type-C;

Захист: IP68;

Безпека: сканер відбитків збоку;

Розміри: 156 x 67 x 8.2 мм, вага – 172 г

ОС: чистий Android 12

Ціна та дата виходу Sony Xperia 5 IV

Старт продажу новинки відбудеться у вересні. Ціна смартфона – 1049 $ .