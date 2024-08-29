Оновлення Windows прискорює роботу ПК на AMD

Microsoft випустила оновлення KB5041587 для Windows 11. Головне нововведення – поліпшення ігрової продуктивності сучасних настільних процесорів AMD. Мова про модельні ряди Ryzen Zen 4 і Zen 5, найпоширеніші в даний час.

Як сильно зросла продуктивність? Деякі вже встигли протестувати чіпи. Наприклад, для Ryzen 7700X у роздільній здатності 1080p продуктивність зросла на 10%. Новий дорогий Ryzen 9700X отримав буст на 11%. Тобто загалом можна говорити приблизно про десятивідсоткове зростання продуктивності.

Раніше перші тести настільних процесорів AMD Zen 5 не вразили оглядачів. Тоді-то і з’явилися чутки, що AMD і Microsoft працюють над оптимізацією продуктивності чіпів у черговому оновленні Windows 11.